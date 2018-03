A seguir con los ensayos

Iván Bocanegra Mercado

TORREóN, COAH. - Los planes del "Profe" Osorio cambiaron. Hoy, varios futbolistas se estarán jugando sus puestos para Rusia, por lo que se espera que los que salgan en el once inicial den todo para obtener su boleto de avión y entrar en la lista final.

La Selección Mexicana viene de ganar 3-0 ante Islandia; la confianza está a tope y no habrá pretexto para que los jugadores no den el cien por ciento en la cancha.

México enfrentará a una Croacia que tendrá bajas importantes como las de: Luka Modric, Mario Mandzukic, Ivan Perisic y Danijel Subasic... Sin duda que la selección croata no será la misma sin estos hombres, pero no significa que no sea peligrosa; tiene jugadores como Ivan Rakitic, Mateo Kovacic y Ante Rebic.

Croacia viene de perder 2-0 en contra de la selección peruana, que con un toque preciso y una equivocación de los europeos fue más que suficiente para ganar el partido.

Sobre las bajas de su rival en turno, Osorio dijo que "es lamentable, porque la idea de estos partidos es enfrentar al rival con su mejor once y nosotros tomar la decisión de cómo lo podemos enfrentar. Honestamente, y en lo personal, anhelaba un juego con algunos de los mejores jugadores en la posesión de la pelota, me refiero a Ivan Rakitic, a Modric, a Mateo Kovacic, lastimosamente ellos han tomado otra decisión".

Pero el "Profe" aseguró que encontrará la manera de sacarle el mayor provecho a este juego, ya que sigue con su idea de que Croacia es muy parecido a Alemania.

"No se trata solo de las alternativas tácticas, vamos a dar oportunidades a los mexicanos en lucha. Mañana jugarán siete u ocho consolidados y le daremos la oportunidad a dos o tres", explicó ayer el estratega colombiano sobre el partido de hoy.

Mientras la mayoría de las selecciones usan estos partidos de Fecha FIFA para consolidar un estilo de juego y lograr mayor cohesión, el colombiano Juan Carlos Osorio sigue con la idea de experimentar con alineaciones y jugadores en posiciones diferentes a las que dominan.

Osorio sigue sin demostrar un estilo y un once inicial definido a menos de tres meses del mundial, alarma a todo el país el estratega sigue con la idea de rotaciones que se nota que no le han ido bien al equipo tricolor.

A la selección azteca se le ve ya con un ojo puesto en Rusia y que está más preocupado por Alemania que por su siguiente encuentro.

El auxiliar técnico también habló: "Sabemos de la potencia futbolística de los alemanes y de que tienes muchas variantes, es una selección que no es previsible y que tiene 30 jugadores de primer nivel, pero México no solamente juega de una manera también es muy polivalente en lo táctico, la presión está del lado de Alemania que tras ser el actual campeón no desearía tener un tropiezo iniciando el torneo, que nosotros con el trabajo y la estrategia acertemos en la elección y así poder sacar los puntos".

Después de medirse ante Croacia, los mexicanos tienen programados partidos de preparación ante Gales, (28 de mayo), Escocia (2 de junio) y Dinamarca (9 de junio).

Oswaldo Alanís y Javier Hernández (i), durante el entrenamiento de la Seleccion Mexicana. (Jam Media)

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...