Protección Civil vigilará vacaciones

Vigilancia. Corporaciones mantienen la vigilancia en los canales y diferentes sitios públicos para que la gente no se meta a nadar.

EL OBJETIVO ES QUE LA SEMANA SANTA TERMINE CON SALDO BLANCO

La Dirección de Protección Civil de Gómez Palacio trabaja de manera coordinada con otras corporaciones y dependencias, a fin de mantener vigilado el municipio durante la temporada vacacional, en busca de un saldo blanco.

El titular de Protección Civil, Alonso Gómez Vizcarra señaló que se busca vigilar a los vacacionistas en agua, tierra y hogar, es decir, en las albercas públicas, diferentes parajes turísticos, carreteras y en las mismas viviendas donde en vacaciones se puede correr riesgos, principalmente para los menores.

Dijo que el trabajo se realiza de manera conjunta con la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Dirección de Salud Municipal, entre otras dependencias más, las cuales realizan ya algunas de las principales recomendaciones que se deben extremar para vacaciones seguras.

Para que las medidas preventivas sean efectivas, detalló que es necesario que la ciudadanía también colabore y las lleve a cabo, ya que esto es básico para poder hacer su paseo exitoso y sin incidentes.

Entre las principales recomendaciones en el caso de las albercas es que si no sabe nadar no se introduzca al agua, así como no entrar después de comer o haber ingerido bebidas alcohólicas o si padece de alguna enfermedad que le impida estar con seguridad, además de cerciorarse de la profundidad del lugar.

En caso de que una persona se esté ahogando, primeramente se debe utilizar una cuerda o rama para sacar a la persona del agua, solicitar ayuda a alguien más antes de intentar hacer el rescate y en el caso de que no sepa nadar, no intentarlo y solicitar apoyo al puesto de socorro más cercano.

Una de las principales y más importantes recomendaciones es que no se introduzcan a los canales de riego y exhortó a toda la población a que se abstenga, ya que, además de ser un riesgo mortal, también se aplican sanciones por parte de la autoridad.

Los canales de riego se mantienen vigilados de manera constante en los diferentes sectores, a fin de evitar que la gente ingrese a un canal, sus ramales o subrramales, debido a que la corriente es muy fuerte y el agua está a una temperatura baja.

En carretera es necesario que maneje descansado, que el automóvil haya sido verificado previamente en todos los puntos importantes como llantas, motor, combustible, entre otros; que no se conduzca bajo los efectos del alcohol, que no exceda los límites de velocidad y se respeten las señales, así como no utilizar distractores como el celular cuando esté al volante.

También recomiendan En el caso del hogar: En el caso del hogar: ⇒ Mantener bien vigilados y atender a los niños. ⇒ Evitar incidentes como caídas, golpes, quemaduras, intoxicaciones, que son los más frecuentes. ⇒ Si va a salir de vacaciones, cierre bien llaves de gas, puertas y ventanas. ⇒ Deje encargada la casa con alguna persona de confianza.

Prevención. Además de las acciones de las autoridades, es importante que la ciudadanía colabore llevando a cabo las medidas preventivas para evitar incidentes lamentables.

