Inicia registro en el 'Monedero Rosa'

Luego de que ya se tiene el registro, a partir de este martes comenzará el empadronamiento para el programa social de la "Tarjeta Rosa" y la entrega de los plásticos.

Recibirán este apoyo mujeres de Coahuila que enfrentan condiciones de vulnerabilidad como madres solteras, también jefas de familia que no tienen otros apoyos federales, y mujeres que por alguna causa son abuelas y tienen a sus nietos en custodia.

El apoyo será sobre todo para familias de escasos recursos que dentro de su hogar tengan a una persona con discapacidad, según el gobernador Miguel Riquelme Solís.

Los depósitos no aplicarán por ahora, sino hasta pasado el proceso electoral y aunque no se ha definido el monto, el apoyo podría ser de alrededor de 200 pesos.

Para el empadronamiento se establecerán módulos en las colonias en cada uno de los 38 municipios de Coahuila.

La base para el registro de las beneficiarias es la Encuesta "Coahuila Opina", que se levantó para ubicar a personas con algún tipo de pobreza.

Al tomarles la protesta a las vocales del programa "Prospera", en esta ciudad, el gobernador Miguel Riquelme declaró que se gestionarán beneficios adicionales como convenios con instituciones para el pago de servicios.

"El registro de beneficiarias ya lo tenemos derivado de la Encuesta Coahuila Opina. De ahí se va a seleccionar beneficiarios debido a que no queremos empadronar en el período electoral... no llevamos prisa, pero se da inicio al otorgamiento de los plásticos ", explica el gobernador.

La cantidad de tarjetas de este programa "Monedero Rosa" que se entregarán en la entidad son de alrededor de 330 mil y en La Laguna son cerca de 30 mil.

A pregunta expresa, el gobernador Riquelme asegura que este programa social no tiene porque servir como elemento para cuestionar sobre los tiempos electorales, ya que "se sigue un procedimiento bajo reglas claras de operación autorizadas y no tiene nada que ver con el proceso electoral, no tiene porque meterle ruido".

Estos apoyos para las mujeres fueron uno de los más importantes de su campaña.

Se creará en la entidad un Padrón Único de Beneficiarios, para evitar duplicidad en la entrega de apoyos sociales estatales y los que tienen ayudas federales.

Desde mañana Inician empadronamiento de beneficiarias en toda la entidad. Inician empadronamiento de beneficiarias en toda la entidad. ⇒ Se colocarán módulos en colonias. ⇒ Los depósitos de los beneficios se harán después del proceso electoral. ⇒ Empadronamiento terminará en el mes de septiembre, pues no hay plazos perentorios.

Apoyos. La Laguna recibirá el apoyo del "Monedero Rosa" para alrededor de 30 mil mujeres en estado de vulnerabilidad.

