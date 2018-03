Niegan ecocidio en zona de Coyoacán

VERIFICADO 2018

Una cadena de WhatsApp circula con una denuncia por lo que llaman un "ecocidio en Coyoacán", ésta incluye una acusación directa contra la senadora Dolores Padierna como la responsable del hecho. Sobre la información, no existe evidencia de que ocurre el hecho en la zona.

"Dolores Padierna quiere cometer → Ecocidio→ en Coyoacán. Invaden terreno de 5,000 metros, gente armada representada por el "Movimiento Nacional por la Esperanza". Ayúdanos a salvar 500 árboles, 200 palmeras, 3 pozos de agua, animales que viven en el bosque, Quiere construir 645 departamentos, están cortando los árboles!!! Ayúdalos, Bosque ubicado en la calle de Tetongo a un costado del Estadio Azteca, Del. Coyoacán. Ningún autoridad nos hace caso. Esperemos que con la difusión de este mensaje nos respondan. No a la muerte de los árboles. Gracias por tu ayuda".

Al asistir a la calle Tetongo, lo único que se puede apreciar es una propiedad privada que está bardeada y cerrada. El terreno no está invadido por maquinaria y no hay ninguna obra en marcha. Vecinos del lugar informaron que el predio ha estado baldío desde hace mucho tiempo y que, a la fecha, no se observa movimiento de una supuesta construcción en el mismo.

También se contactó a la Dirección General de Regulación Ambiental, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), que detalló que "en febrero pasado, el personal comisionado se presentó en la calle Tetongo y comprobó que no existen indicios de poda, derribo o daño de árboles, por lo que no se constituyen motivos que infrinjan la normatividad ambiental".

La Delegación Coyoacán no hizo comentarios al solicitar información sobre la existencia de una denuncia por una posible obra en la zona.

