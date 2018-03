Falsa portada de Gaceta de UNAM que circula en redes

ALDO NICOLAI

La UNAM siempre ha sido priista y no tiene por qué ocultarse, dice una imagen de una portada de la gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México que circula en redes sociales y en la que aparece José Antonio Meade, pero esto nunca se publicó.

El contenido fue difundido en una página de Facebook llamada "La Memada", espacio dedicado a la sátira y que claramente no tenía la intención de crear una noticia falsa. Sin embargo, algunos se lo tomaron en serio y ha sido retomado y publicado por usuarios en redes sociales, quienes afirman que la UNAM sí publicó al precandidato en la portada en cuestión.

"No es que no lo supiéramos, pero el cinismo no deja de sorprendernos, aún así preferimos la transparencia para tener claridad que el enemigo duerme en casa. Fuera el PRI de la UNAM, y como lo decíamos con Narro, Fuera Contreras Bustamante de nuestra alma máter! Cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia", señala la publicación, aunque en los comentarios de la misma aclararon que el contenido se trataba de una sátira.

En la fotografía principal de la gaceta manipulada se aprecia a José Antonio Meade, precandidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto a profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el director de la misma, Raúl Contreras Bustamante. Este encuentro sí sucedió e incluso ha generado protestas de algunos profesores y alumnos de la misma facultad, que consideran que un directivo de la UNAM no debe aparecer en actos de campaña; pero que el encuentro haya derivado en una portada en la Gaceta es falso.

Aunque el contenido tiene aspectos que parecen verídicos, como la estructura del diseño, los logos y símbolos de la institución, este es un fotomontaje que intencionalmente contiene tipografías distintas a las originales.

Además, en la imagen que circula en redes sociales se puede apreciar la fecha 4 de agosto de 2008, cuando Meade era subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón. Al buscar en el sitio de la Gaceta Digital UNAM el contenido original de esa fecha se vuelve a confirmar que la portada es falsa.

