La Laguna está de pie

Miles de laguneros acudieron ayer al CRIT Durango para apoyar la edición 2018 del Teletón

México y La Laguna se pusieron ayer de pie con tal de ayudar a la causa del Teletón en su edición 2018.

Este fin de semana se llevó a cabo dicho evento que, como cada año, busca recaudar fondos para mantener sus centros de rehabilitación y abrir otros más en la República Mexicana.

El CRIT Durango, ubicado sobre el Bulevar Carlos Herrera de Gómez Palacio, registró la visita de miles de laguneros, quienes se divirtieron y ayudaron a la causa del Teletón de las 12:00 del día a las 9:00 de la noche.

A las 14:30 horas, los asistentes y colaboradores del CRIT cantaron a todo pulmón la melodía México lindo y querido. De acuerdo con los organizadores, si llegaban más de dos mil asistentes al lugar harían tal acción, objetivo que se cumplió y de ahí la interpretación.

Como parte de la fiesta se llevó a cabo el "Bandatón". Grupos como Banda Terrones, Toro Viejo, Los Capi y Chicos de Barrio presentaron sus respectivas propuestas.

Juan Terrones, líder de la Banda Terrones, dijo a El Siglo de Torreón que les dio mucho gusto haber actuado en el Centro de Rehabilitación Infantil de La Laguna de Durango.

"Cuando nos invitaron al 'Bandatón' no dudamos en participar porque nos gusta ayudar.

"Sabemos que el pequeño granito de arena que pusimos con nuestra música servirá para que los niños con capacidades diferentes tengan una mejor calidad de vida; ver caras felices nos da un aliciente grande para seguir haciéndolo cada vez que pidan de nuestro apoyo", dijo Juan.

Por su parte, Enrique Gamboa, encargado de la Banda Toro Viejo externó que su agrupación siempre se hallará disponible si se trata de ayudar el prójimo.

"Nos da mucha emoción hacer felices a los niños y jóvenes del CRIT y al público en general; además nos tocó el enlace en vivo con Televisa México lo que nos permitió mostrar a todo el país que en La Laguna se hace buena música".

Durante todo el día desfilaron los laguneros. María Guzmán, habitante de la colonia Santa Rosa, acudió con sus niños a comer y por supuesto hacer su donación al Teletón.

"Cada año traigo a mi familia. Esta vez donamos 200 pesos. Siempre comemos aquí en el CRIT cuando se organiza este evento", comentó Guzmán.

En la explanada del sitio se instaló un escenario que recibió a dichas bandas musicales. De igual manera, hombres y mujeres disfrutaron de juegos mexicanos así como pasteles, hot dogs, tacos y otros antojitos.

Los niños y jóvenes que "habitan" el CRIT son sumamente especiales, y es que, más allá de tener alguna discapacidad, son unos verdaderos guerreros. Apoyados por sus padres o hermanos no se rinden.

'Nadie ama lo que no conoce'

"Nadie ama lo que no conoce", dijo ayer Gabriel López-Ortega Magallanes, director general del CRIT Durango, en relación a las personas que han mostrado incredulidad hacia la causa del Teletón.

Gabriel comentó que las puertas del CRIT, ubicado en Gómez Palacio, están abiertas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, para todos los individuos que deseen conocer a fondo la manera en que ayudan a niños y jóvenes con capacidades diferentes.

"Muchas veces juzgamos a personas sin conocerlas ya sea por su aspecto físico o porque alguien se expresó mal de esas personas y lo tomamos como verdad absoluta.

"Nadie ama lo que no conoce, por eso, si hay alguien que duda de lo que hacemos puede visitarnos el día que quiera y entrar hasta la cocina y si encuentra algo que no le guste, entonces si decide no ayudar será válido; pero no creo que pase, las personas que nos visitan salen convencidas de la labor que hacemos y nos apoyan con lo que pueden", comentó López-Ortega Magallanes.

Gabriel dijo que este año también le han apostado a un mensaje de unidad. Expuso que los mexicanos, cuando se unen, logran que se propongan.







