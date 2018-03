Pide Municipio datos por transparencia

EDITH GONZáLEZ

La falta de información sobre un software con un costo de 4 millones de pesos, detectada por Ordenamiento Territorial y Urbanismo y la negativa del Gobierno del Estado para proporcionar esos datos llevaron a la dependencia a solicitar los documentos vía transparencia.

Aldo Villarreal Murra, director de la citada dependencia dio a conocer que la empresa Gisa proveedora del software, no ha entregado el código fuente con el que tendrían acceso al software para operarlo, además de que son varios contratos los celebrados y que en suma dan la cantidad de 4 millones de pesos.

"Hay facturas separadas, hemos solicitado por medio del portal de transparencia del Gobierno del Estado la información y no la hemos recibido, ya que nosotros la solicitamos por medio del nombre que no es Gisa es otra razón social y la volvimos a solicitar".

-Se supone que el Estado debe proporcionar esa información al Ayuntamiento cuando se solicite ¿o no?-.

"No lo han hecho y no nos han entregado muchas cosas", respondió.

Explica que el software fue contratado por el Gobierno del Estado por medio de Fomento Económico, para agilizar diversos trámites que debe hacer la ciudadanía ante el Ayuntamiento de Torreón como: cambio de uso de suelo, licencias de funcionamiento, entre otras, pero hasta el momento no se ha logrado.

"Es muy importante porque eso le puede dar una agilidad a los trámites, puede aligerar el trabajo, ese sistema agarra desde Catastro, te agarra una clave catastral pudieras tramitar uso de suelo, licencia de funcionamiento, todo vía remoto, te da un control de la estructura muy importante y te agiliza la tramitología dentro de las dependencias".

"Ellos aseguran que ya tienen el programa, el personal ha intentado echarlo a andar y no funciona, se les pidió que entregaran el código fuente lo cual no han hecho, siguen incumpliendo en ese sentido y nosotros no podemos avanzar en los trámites en línea porque tenemos a este proveedor que no ha cumplido con las condiciones del contrato". Dijo que definirán tiempos y si el proveedor no cumple actuarán conforme marque la ley.

Villarreal explicó que la adquisición del programa derivó de un convenio de la OCDE con el Ayuntamiento y para contar con un portal donde hacer trámites de manera amigable.

