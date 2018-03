Avanza plan para restaurar la Alameda

TORREÓN, COAH.-

El Ayuntamiento de Torreón trabaja en el anteproyecto de la restauración de la Alameda Zaragoza, que entre otras cosas busca recuperar los espacios verdes ocupados actualmente por bases de bustos que están vacías, así como la reestructuración del viejo kiosco para recuperar el original.

Hoy por la mañana, el alcalde Jorge Zermeño Infante se reunió con los clubes de Jardinería y el director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Aldo Villarreal, como parte de la etapa de anteproyecto en donde tienen acercamiento con los locatarios para planetarles un plan de remozamiento integral, identificar las áreas a reforestar y los espacios que buscarán modernizar y de esta forma “darle una restauración a la Alameda, dársela con un sentido de recuperar la atmósfera original, reforestarla, reacondicionar las áreas que actualmente tienen uso como ya se está haciendo en las áreas deportivas”, dijo Aldo Villarreal.

La disposición que han visto por parte de los locatarios y líderes, refirió, ha sido buena, pues por años han demandado la recuperación de este espacio.

Entre los cambios contemplados está la modernización de los juegos, el mantenimiento a la Biblioteca, el riego y la iluminación, así como el kiosco.

“El kiosco se está hablando con locatarios para ver si hay la posibilidad de reubicarse dentro del mismo sitio y ver si a la ciudadanía le viene a bien reconsiderar ese espacio central de la Alemeda como un espacio más de encuentro y a lo mejor algo que tenga más presencia e identidad para los laguneros, porque teníamos un kiosco original y se ha venido transformando, ver si lo recuperamos en su estado original y ver si lo podemos a disposición de un concurso para que los arquitectos puedan plantear alguna aportación en ese espacio central”.

Otro de los cambios radicales que se pretenden es la reforestación en espacios ocupados por planchas de cemento que en su momento albergaron bustos o monumentos de personajes destacados de la historia.

En ese sentido, el alcalde Jorge Zeremeño dijo: “Esta es una área verde y vamos a buscar que se conserve como área verde, que haya orden y que no haya ocurrencias de que hoy vamos a ponerle un monumento a no sé quién, con todo respeto tiene que haber un consenso serio y no estar llenando de cemento las pocas áreas verdes que tenemos”.

Se prevé que en un mes esté listo el proyecto.





