Dan un salto de la farándula a la política

Diversos actores de Estados Unidos aprovechan su popularidad para lanzarse por un puesto político

No sólo en México se han dado casos de actores o cantantes que han ingresado a la política; en Estados Unidos y otras naciones ha ocurrido algo similar.

La actriz de Sex and the City, Cynthia Nixon, se ha unido a una lista de famosos como Arnold Schwarzenegger y Ronald Reagan que han cambiado la farándula por cargos públicos. El diario El País dio a conocer algunos de estos casos.

Otros casos

También estuvieron dentro de la política:

CYNTHIA NIXON

Cynthia Nixon, que lleva varios años siendo una de las actrices más comprometidas con su ciudad, ha decidido dar el paso y presentarse a las primarias para convertirse en la candidata demócrata para el puesto de gobernador de Nueva York, un cargo que tendrá que disputarse con Andrew Cuomo.

"Estamos hartos de políticos que se preocupan más de los titulares y del poder que por nosotros. Algo debe cambiar", dice la estrella que en la serie Sex and the City protagonizó a la abogada "Miranda Hobbes".

ARNOLD SCHWARZENEGGER

El actor Arnold Schwarzenegger se estrenaba como gobernador de California en 2003, cargo que ostentó hasta 2011.

Aunque el intérprete de Terminator se presentó por el partido republicano, no tiene reparo en atacar a Donald Trump, contra el que se ha enfrentado en más de una ocasión expresándose contrario a algunas de sus políticas como, por ejemplo, la del cambio climático.

CLINT EASTWOOD

A los 55 años, Clint Eastwood se convirtió en alcalde de la pequeña ciudad californiana Carmel by the Sea. El actor y director, que en términos políticos siempre ha sido un robusto bastión del conservadurismo y ha apoyado a los republicanos, en los últimos años se define a él mismo como "libertario".

Ejemplo de ello es que el intérprete de Harry el sucio apoya, entre otras políticas, el matrimonio homosexual y el aborto, ambas contrarias al partido que siempre ha representado.

RONALD REAGAN

Uno de los antecesores de Schwarzenegger como gobernador de California fue precisamente Ronald Reagan que ocupó el puesto entre 1967 y 1975, para después convertirse en presidente de los Estados Unidos de 1981 a 1989.

En sus inicios como actor, Reagan ya apuntaba maneras en la política y fue presidente del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés) a los 17 años.

MELISSA GILBERT

Melissa Gilbert, que interpretaba a "Laura Ingalls" en La casa de la pradera fue otra actriz que intentó conseguir un asiento en el Congreso de Estados Unidos cuando en 2016 se presentó como candidata demócrata por Michigan.

Su única experiencia anterior en "política" había sido su participación en la presidencia del Sindicato de Actores (SAG). "No soy una política tradicional. No me criaron para ser política. Soy una ciudadana y creo que los líderes deberían ser más sinceros y menos políticos", se definía a sí misma cuando se presentó a las primarias de Michigan.

SHIRLEY TEMPLE

La antigua niña prodigio Shirley Temple empezó a trabajar para el partido republicano en los años 60. En el año 1967 se presentó a las primarias para convertirse en congresista por el Estado de California, pero no las ganó. Temple no desistió y siguió entre las bambalinas de la política.

Entre sus cargos ejecutivos se encuentran varios puestos diplomáticos, y sirvió a Estados Unidos como delegada del país en muchas conferencias y cumbres a nivel internacional. En 1969, Richard Nixon la nombró delegada de las Naciones Unidas para más tarde convertirse en la primera mujer jefa de protocolo del país norteamericano. Llegó a ser embajadora de Ghana y de Checoslovaquia.

GLENDA JACKSON

La actriz británica ganadora de dos Oscar, Glenda Jackson, se retiró de la interpretación en 1992 para dedicarse a la política. Su nueva carrera no consiguió llegar más allá del puesto de subsecretaria del Ministerio de Trabajo, probablemente porque el izquierdismo de la diputada siempre renegó del Nuevo Laborismo de Tony Blair y porque se erigió como una de las voces contra la guerra de Irak.

Tras agotar su último mandato parlamentario y bajo el argumento de que le tocaba entrar a una nueva generación, se despidió de la política en 2010.







