No hay que exagerar sobre muerte de periodistas: Yunes

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, pidió "no exagerar" sobre el asesinato de periodistas en la entidad durante su mandato, puesto que algunas de las víctimas, aseguró, estaban al servicio del narcotráfico.

"Esa es la realidad, no hay que exagerar las cosas. En Veracruz se respeta la actividad periodística", declaró el mandatario luego del asesinato del reportero del municipio de Gutiérrez Zamora, Leobardo Vázquez Atzin.

El Ejecutivo estatal pidió no satanizar que las autoridades de la Fiscalía General del Estado hayan dado a conocer que además de reportero, la víctima se dedicaba a vender tacos.

"El hecho de dar a conocer que el señor se dedicaba a un negocio de comida no tiene nada de malo. Yo no sé por qué han querido satanizar ahora el hecho de que el señor se dedicara a atender una taquería. Es como si un periodista, además de tener la tarea de periodista, se dedica a dar clases, se dedica a atender un negocio de lo que sea. No tiene nada de malo", justificó.

Yunes Linares minimizó el asesinato de reporteros durante su mandato y detalló que el reportero Gumaro Pérez Aguilando, asesinado en diciembre del año pasado en el municipio de Acayucan, era un "halcón" de la delincuencia organizada.

"Yo leía que forma parte de una lista de periodistas sacrificados en Veracruz asesinados, por ejemplo, un halcón de la delincuencia como Gumaro [Pérez Aguilando], el de Acayucan, no era ningún periodista, era un halcón de la delincuencia y se demostró", manifestó.

En el caso del comunicador Cándido Ríos Vázquez, asesinado en agosto del año pasado en el municipio de en Hueyapan de Ocampo, el gobernador señaló que el día de su muerte convivía con un líder del cártel de Los Zetas.

En cuanto al fotógrafo Gumaro Pérez o Edwin Rivera Paz, quien se encontraba auto exiliado en el sur de Veracruz, donde fue asesinado en agosto del año pasado, afirmó que no ejercía el periodismo.

"El hondureño que dicen es periodista. No, es un señor que venía huyendo de Honduras y lo mataron en Acayucan. Qué grave, pero no lo mataron porque haya sido periodista", agregó Yunes Linares.

El mandatario indicó que su administración no puede hacerse cargo de reporteros como esos, aunque sí de los "honorables"

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron el asesinato del periodista veracruzano Leobardo Vázquez y exigieron al Estado mexicano esclarecer el crimen.





