AMLO y empresarios discutirán sobre el NAICM

Con un apretón de manos, Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acordaron llevar a cabo una mesa técnica con 15 personas, cinco de ellas del gobierno federal, para analizar la viabilidad técnica en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Tras varios días de señalamientos entre ambos personajes por las obras del NAICM, hoy López Obrador y Castañón sostuvieron un panel ante empresarios de la construcción reunidos en el Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción.

Durante su participación y en la etapa de preguntas y respuestas, el aspirante presidencial aseveró que hay corrupción en la obra del nuevo aeropuerto y reiteró su plan para suspender la obra en el Lago de Texcoco y los contratos ya firmados sirvan para hacer dos pistas aéreas en la Base Militar de Santa Lucía en el Estado de México.

“Traen una estrategia de asustar a la gente con lo del aeropuerto, con la revisión de los contratos, qué quieren que a ojos cerrados firmemos un cheque en blanco para comprometer el presupuesto del sexenio próximo, eso no. No podemos tolerar la corrupción. No establezco relaciones de complicidad con nadie, no para llegar a ser presidente voy a ser alcahuete de corrupción, prefiero no ser presidente, mi dignidad no tiene precio”, expresó.

Sin embargo, el tabasqueño flexibilizó su postura y propuso la conformación de una mesa técnica con 15 integrantes: cinco que representen su posición, cinco al CCE y empresarios, y cinco miembros más del gobierno federal.

“Vamos a revisar técnicamente el proyecto, sin asustar a nadie propongan a ustedes cinco técnicos ustedes, cinco del gobierno, cinco de nosotros, ya a partir de hoy a la revisión y con toda honestidad, si procede o no procede. Vamos a analizar todas las alternativas, esa es la invitación”.

En respuesta, Juan Pablo Castañón dijo que con gusto se reúnen y aclaró que ellos tampoco están con la corrupción, por lo que aceptó que se analice técnicamente la asignación de contratos.

“Hagámoslo desde hoy, no generemos incertidumbre a partir del primero de diciembre, que sea una discusión técnica y que lo que se pueda mejorar técnicamente, que se haga; y lo que se tenga que transparentar de los contratos, que se transparente; y que se le dé certeza jurídica a los contratos asignado. Hagámoslo para llegar a conclusiones, me parece adecuado”, sostuvo.





