'México es terriblemente atractivo'

Todavía no se realiza el Mundial de fútbol, sin embargo, la Selección Mexicana ya está brillando por todo lo alto gracias al cine.

Desde ayer, llegó a los cines de la región el filme Tuya, mía… Te la apuesto; protagonizada por Adrián Uribe y Carlos Manuel Vesga. Complementan el elenco Julieth Restrepo, José Sefami y Tere Monroy.

El colombiano Carlos Manuel Vesga habló con El Siglo de Torreón, del largometraje que espera obtener una buena respuesta en taquilla tal y como ha ocurrido con las recientes películas mexicanas que han arribado a las salas.

→ ¿Cómo te sientes con la llegada a los cines de Tuya, mía…Te la apuesto?

Emocionado y a la expectativa de ver la reacción del público mexicano. El trabajo se realizó con muchísimo respeto y cariño y por eso espero que la gente de este país disfrute la película.

→ ¿Quién es tu personaje?

"Poncho Cárdenas". El hermano menor de "Mariano" (Adrián Uribe) y dominado completamente por él. Es un hombre de buenas intenciones, noble y de afectos reales y profundos. Sin embargo, por esa debilidad frente a su hermano, se deja meter en el peor lío de su vida.

→ ¿Qué tal fue trabajar con Adrián Uribe?

Fue un regalo. Adrián, así como los demás actores y actrices mexicanos que participaron en el proyecto, son los compañeros de escena ideales: siempre dispuestos a aportar, a apreciar los aportes que tú haces, a jugar, a enriquecer las escenas. Con Adrián se forjó un verdadero vínculo de afecto que, creo, se puede ver en la película: un par de hermanos.

→ ¿Cómo fue que llegaste a este filme?

Me llamaron a casting. A Rodrigo, el director, lo conozco de hace muchos años y habíamos trabajado ya tanto en cine como en TV. Después tuve el "callback" y de ahí la cosa arrancó.

→ El fútbol es parte esencial de la cinta, ¿A ti te gusta este deporte?

Me enloquece el fútbol. Soy afiebrado aunque no tanto como "Poncho" y "Mariano".

→ ¿Cómo ves a las selecciones de México y de Colombia previo al Mundial?

Son buenos equipos. A ustedes les tocó un grupo muy duro (con Alemania), pero creo que pueden pasar fase de grupos. A nosotros pareciera habernos tocado un grupo fácil, pero yo no lo veo así. No hay una selección monstruosa, pero todas son parejas. Va a ser un grupo peleado. Igual, estaré haciéndole fuerza a ambas selecciones.

→ Además de la película, estás muy vigente en series, ¿no es así?

He tenido trabajo, no me quejo. Entiendo que en México la serie de Celia Cruz tuvo buena reacción por parte del público y ése fue un personaje que disfruté demasiado. Ahora, imagino que Loving Pablo -la película protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz- también llegará a México y aunque hago un personaje relativamente pequeño, también lo adoré y fue una experiencia maravillosa.

→ ¿Qué otros proyectos vienen?

Por ahora, una serie de TV en Colombia, que no sé si llegue a México y un par de proyectos cinematográficos, pero están en primeras etapas, así es que prefiero no hablar de ellos ya que soy supersticioso.

"Últimamente, he estado grabando audiolibros también. Es muy divertido y ha habido algunos muy buenos (García Márquez, El libro de la selva, Mark Twain...) ésos se consiguen en Audible, por si a alguien le interesa".

→ Muchos actores colombianos han venido a México a laborar de ello, ¿Podría ser tu caso?

¡Me encantaría! Es posible que suceda este año en algún momento. México es terriblemente atractivo.

→ ¿Cuánto tiempo llevas en la actuación y cómo fue que llegaste a la profesión?

Mi primer trabajo profesional en TV fue en 1998. Antes de eso había estudiado actuación en New York, en el Instituto de Lee Strasberg. En ese momento estaba terminando mis estudios de Arquitectura (durante toda la carrera, hice teatro y tenía una banda de rock) y después de mi primer personaje importante en TV tomé todo el dinero que me habían pagado y me fui a hacer una Maestría en Arte Escénico en Londres.

"Allá viví un par de años, estudiando y trabajando como actor y profesor de actuación y después volví a Colombia a desempeñarme como actor, director, dramaturgo y guionista".

¿De qué trata?

"Mariano", un burócrata que trabaja en una oficina viendo el pago de impuestos, es un tipo que vive, ama y sueña con el fútbol mexicano.

Él cree ser el amuleto de la Selección Mexicana, piensa que si no va al estadio, el equipo pierde, pero se mete en líos cuando apuesta todo lo que tiene.





