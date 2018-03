Implan da 'visto bueno' a proyecto de la Colón

TORREÓN, COAH.-

El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan) colaborará con las direcciones de Obras Públicas y de Urbanismo del Municipio para realizar una consulta ciudadana para determinar si es viable o no el proyecto de ciclovía en la Calzada Colón.

Así lo dio a conocer su titular, Eduardo Holguín quien recalcó que en el Implan están convencido de que se debe concretar el proyecto de la Colón, en el que se contempla la eliminación de uno de los carriles en ambos sentidos para construir una ciclovía.

Recientemente integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada rechazaron el proyecto argumentando que resultaría inseguro para los propios ciclistas. Los empresarios solicitaron un estudio que avale la propuesta del Ayuntamiento de Torreón.

"Vamos a ayudar a Aldo Villarreal (titular de Urbanismo) y a Tomas Galván (titular de Obras Públicas) en la consulta ciudadana para determinar si es viable el proyecto, si la sociedad lo quiere o no lo quiere, y claro va haber opiniones contrarias, queremos establecer una mayoría por lo menos de opinión y en base a esa mayoría, tomar una acción ejecutiva", comentó el director del Implan.

De acuerdo con Holguín el Implan está de acuerdo con el desarrollo del proyecto. "Es un proyecto que no nomás se debe de considerar como de movilidad la calle, sino como un proyecto de destino, es un gran proyecto de destino turístico, es un gran proyecto que acude a los orígenes de la ciudad, a la historia más profunda de la ciudad de Torreón, entonces yo creo que es muy interesante que esa área la recuperemos, sea un área muy digna".

Asimismo, señaló "no es sólo una área de movilidad, no nada más de tránsito, debe ser un área de destino como lo está haciendo la Colón, entonces creo que hay que pacificar el tránsito hay que meter la ciclovía, hay que mejorar los camellones, hay que meter arte, etc, muchas cosas que se pueden hacer,

La calle es muy bonita, es una de las calles más bonitas de México, yo creo que podríamos aprovecharla muchísimo", puntualizó.

Apoyo. El Implan Torreón se mostró a favor del proyecto de la Calzada Colón y su ciclovía. (EL SIGLO DE TORREÓN)

