'Mandamos agua de calidad'

SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO.-

Don Eusebio tiene 70 años y trabaja en las obras de conservación y restauración del programa Irritila

Don Eusebio Lazcano Álvarez tiene 70 años y es uno de los hombres de mayor edad que trabaja en las obras de conservación y restauración de la cuenca alta del río Nazas, localizada en los bosques de la Sierra de Durango y la mayor fuente de agua de recarga para los acuíferos de la Comarca Lagunera.

Las obras son impulsadas por el programa Irritila, un esfuerzo ciudadano que nació en el año 2009 y que tiene como propósito mejorar la captación de escurrimientos de agua en el río Nazas, a fin de beneficiar a La Laguna con un mayor número de volumen de agua y de mejor calidad.

Don Eusebio es originario del ejido Posta de Jihuites, ubicado en el municipio de Guanaceví, Durango.

Y aunque el trabajo que realiza representa un gran esfuerzo físico, dice estar satisfecho porque además de que recibe un beneficio económico equivalente a 250 pesos por jornada, está contribuyendo a la protección del medio ambiente.

Cuenta que desde que tenía 12 años de edad, se ha dedicado a la agricultura: siembra maíz y frijol. Dice que tuvo 12 hijos, 4 murieron y ahora sólo vive con su esposa y dos de sus nietas a quienes tiene que darle estudio, comida y vestido.

"Desde hace tiempo el campo ya no es tan productivo y pues ya no me alcanzaba el dinero, desde que agarré este trabajito en la cuenca ha mejorado todo en mi familia, ya nos podemos tomar un refresquito y hacerle mejoras a nuestra casita, además andamos trabajando para que a la gente de La Laguna les llegue algo de agua", dice el hombre mientras camina por la zona boscosa, acompañado de un azadón, de su perro "Capitán" y de un morral en color azul en el que guarda agua y algunos alimentos.

Abraham García, ingeniero forestal y asesor ambiental del ejido Posta de Jihuites, dijo que en esta comunidad habitan alrededor de 200 personas y que a través de Irritila, se generan alrededor de mil 600 jornales al año.

Señaló que los ejidatarios han recibido de manera positiva este programa porque saben que es una oportunidad para recibir una remuneración económica a través de un trabajo, al mismo tiempo que se convierten en "guardianes" de los recursos naturales.

Actualmente y a través de Irritila, se realizan labores de conservación en 717 hectáreas que forman parte de este ejido.

A unas dos horas de la Posta de Jihuites, se sitúa el ejido San José de la Chaparra, localizado a 40 kilómetros del municipio de Santiago Papasquiaro y otro de los beneficiados con el programa Irritila. En esta zona, se conservan 550 hectáreas.

Aquí, la población es relativamente pequeña, hay poco más de 15 habitantes, algunos de ellos, sobrevivientes de un tornado que azotó en el ejido un 11 de noviembre del año 2004 y que arrasó con algunas viviendas y ocasionó la muerte de varias personas.

"Me tocó andar fuera trabajando, pero cuando llegué, vi que una pared donde yo dormía quedó encima de mi cama, la gente estaba desesperada, mi mamá que Dios la tenga en el cielo, estaba en la cocina y en un instante, se voló el techo, ella murió una semana después. En ese entonces éramos como 50 habitantes", dijo entre lágrimas José Escobedo, comisariado ejidal de San José de la Chaparra.

Desde esta tragedia, la gente comenzó a migrar a otros municipios. Los que se quedaron, reconstruyeron sus hogares y siguieron trabajando en la agricultura y la ganadería. Más tarde, llegó el programa Irritila.

"Sería importante que el programa Irritila se ampliara más y que la gente de La Laguna fuera más consciente, aquí trabajamos para mandarles agua de calidad, mucha gente tiene la duda y dice que no hacemos nada, pero sí se hace, a nosotros nos mueve el medio ambiente y pues gracias a estas obras, nuestra gente ha mejorado su calidad de vida", añadió el comisariado ejidal.

El pago que reciben los habitantes por trabajar en las obras es similar al del ejido Posta de Jihuites. También se invierte en combustible y en comida para la gente que labora.

"Cuando pasó el tornado se acabó la escuela, a mis hijos Marvin y Perla de 6 y 8 años los mando toda la semana a Santiago Papasquiaro, se quedan con un familiar mientras nosotros trabajamos, acá le entramos a todo, ponemos nuestro granito de arena, soy el primero que tiene que andar en las obras de la cuenca, sabemos hacer de todo".

fuente proveedora de agua

En el seno del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval y a iniciativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuencas Centrales del Norte (OCCCN), se conformó la Comisión de Cuenca Alto-Nazas, A.C., como un órgano auxiliar del propio consejo.

Roberto Muñoz del Río, presidente de la Comisión de Cuenca Alto-Nazas, dice que más del 73 por ciento del agua que llega a la Comarca Lagunera proviene de la cuenca alta del río Nazas.

Pero mientras la región atraviesa por serios problemas de desabasto, baja en la calidad del agua y sobreexplotación del acuífero principal, la cuenca enfrenta una problemática de erosión e impacto ambiental que se genera a raíz de los incendios forestales, de las plagas, del cambio de suelo y el sobrepastoreo.

De ahí que el programa Irritila realiza acciones para frenar el deterioro del bosque y promover su conservación, al ser fuente proveedora de agua y captura de carbono.

Los trabajos se realizan mediante un esquema de creación de mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes.

Por medio de un convenio, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) aporta 10 millones de pesos para un período de 5 años (el último acuerdo de concertación se firmó de 2015 a 2019), siempre y cuando los usuarios de la cuenca baja igualen el monto, aportando recursos de manera voluntaria a través de los sistemas municipales.

En este caso, se apoya en la conservación de 7 mil 432 hectáreas distribuidas en 12 ejidos enclavados en los municipios de Santiago Papasquiaro, Tepehuanes y Guanaceví, en Durango.

Las obras incluyen presas filtrantes de piedra acomodada que se colocan transversalmente a la dirección del flujo de la corriente y son utilizadas para el control de la erosión de cárcavas.

También se realiza el acomodo de material vegetal muerto, las brechas corta fuego y el cercado para proteger el área de servicios ambientales de posibles amenazas como el pastoreo.

En general, se busca retener el suelo y los sedimentos, propiciar la infiltración del agua y recarga de los acuíferos, mejorar la calidad del agua escurrida e incrementar la humedad en el suelo, lo que coadyuva al establecimiento de la vegetación forestal.

"La inmensa mayoría de las obras de conservación están enfocadas a retener el agua por mayor tiempo de la superficie y a retener los sólidos. Buscamos traer más agua a La Laguna, llueve y el agua se esparce en todas las hojas de los pinos y cae separadamente en la tierra y se va recargando el acuífero", mencionó Muñoz del Río.

Pero pese a los esfuerzos por concientizar a los laguneros sobre la conservación, restauración y el uso sustentable de los recursos hídricos de la cuenca alta del río Nazas, en los dos últimos años ha disminuido la participación de la sociedad civil.

Además, ninguno de los 17 Módulos del Distrito de Riego del sistema del río Nazas contribuyen económicamente. Hace tiempo, sólo participaban 4 módulos y el acuerdo era otorgar voluntariamente 20 pesos por hectárea.

El presidente de la Comisión de Cuenca Alto-Nazas, dice que la situación llegó a tal grado, que en marzo de 2016 y debido a la falta de recursos, se tuvo que reducir la conservación de hectáreas de la cuenca alta del río Nazas, pasando de 9 mil 600 a 7 mil 432.

Actualmente, sólo 2 mil 200 dueños de tomas domiciliarias de Torreón aportan de manera voluntaria al programa Irritila, a través de los recibos de pago de agua potable del Simas.

En Gómez Palacio, y a través del Sideapa, aportan mil 800 usuarios y en Lerdo, lo hacen 60 usuarios por medio del Sapal.

Lo anterior, se traduce en aportaciones semestrales de 140 mil, 90 mil y 4 mil pesos, respectivamente.

Agregó que hasta la fecha, el grueso de las aportaciones las realizan las empresas ganaderas, agrícolas y las asociaciones civiles.

Este año y debido a los recortes presupuestales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de Durango disminuyeron su aportación económica al programa Irritila, por concepto de gastos de operación. Y es que a diferencia de los 160 mil pesos que entregaron en 2017 cada una de dichas instancias, para este 2018 ambos redujeron la aportación a 110 mil pesos, en decir, 50 mil menos de cada uno.

"Temporalmente tuvimos que recortar a todo el personal operativo del programa Irritila, les tuvimos que dar las gracias, ahorita nos estamos apoyando con el personal del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, ahorita nos estamos apoyando en el estado de Durango y en la Conafor para que nos ayuden a supervisar las obras, la idea es volver a recontratar, finalmente mandamos dinero a los ejidos y se está haciendo buen uso", añadió.

Recientemente, Muñoz del Río declaró que el Gobierno de Coahuila no ha participado, por lo que ante la disminución de los recursos, se retomarán las gestiones y se insistirá para que la actual administración a cargo de Miguel Riquelme Solís, colabore con el proyecto.

La Comisión de Cuenca Alto-Nazas realizó una visita de campo a los ejidos Posta de Jihuites y San José de la Chaparra con la intención de dar a conocer los avances de las obras que se llevan a cabo en la cuenca alta del río Nazas. A este recorrido, acudieron organizaciones civiles y autoridades de gobierno.

Ricardo Peláez Mora, coordinador de Atención de Emergencias y Consejo de Cuenca de la Conagua, expuso que la dependencia apoya estas iniciativas "porque es el encuentro de las dos partes, los que viven en la parte alta y los usuarios que se benefician en la Comarca Lagunera".

"Lo que está faltando es mayor concientizacion de la población que se beneficia de los servicios ambientales, que la gente aporte y que las empresas y sobre todo los agricultores se concienticen de que el agua que llega a las presas, llega por el ciclo hidrológico, pero también llega por esta gran cobertura forestal", concluyó.

Beneficiados

Ejidos beneficiados con el programa Irritila.

-Municipio de Santiago Papasquiaro: San Antonio de Nevárez, San Andrés de Atotonilco, Laguna de la Chaparra, San Nicolás de Arriba, San José de la Chaparra, El Cambray, Silvestre Revueltas y la comunidad Garame de Abajo.

-Municipio de Tepehuanes: El Rincón y Potrero de Cháidez.

-Municipio de Guanaceví: Escobar y Anexos y La Posta de Jihuites.

-En 12 ejidos, se conservan 7 mil 432 hectáreas.

Importancia de la zona

La cuenca alta del Río Nazas representa la mayor fuente de agua de recarga para los acuíferos de la región Lagunera y se compone de: sistema montañoso, vegetación, sistema natural de drenaje, mantos acuíferos, cuerpos de agua y fauna.

La región hidrológica 36 es la que corresponde a La Laguna e incluye a las cuencas de los ríos Nazas y Aguanaval; para lograr la conservación de esta reserva de agua, se necesita del trabajo y la participación coordinada de autoridades, habitantes de la sierra, usuarios del agua, entre otros.

De acuerdo con el portal de internet: www.altonazas.org, la cuenca alta se localiza en el centro-noreste del estado de Durango y la integran tres subcuencas: Sardinas, Salomé Acosta y Palmito.

Dentro del Alto Nazas quedan comprendidos los tres primeros tramos: Río Sixtín o del Oro, Río Ramos y Presa Lázaro Cárdenas, con una extensión de 18,321 kilómetros. La cuenca alta, es el lugar donde se generan los escurrimientos y orográficamente, se trata de una zona montañosa representativa de la Sierra Madre Occidental.

Se estima que el escurrimiento virgen total es de 1,413.2 millones de m3 al año y la demanda de usos consuntivos de 19.5 millones de m3 (considerando la cuenca de captación del río Nazas hasta el sitio de la estación hidrométrica El Palmito).

Hacia la Comarca Lagunera escurren 1,153.7 millones de m3 y la producción de agua es almacenada en la presa Lázaro Cárdenas.





Labor. Don Eusebio tiene 70 años y gracias al trabajo que realiza en la cuenca alta del río Nazas es que han mejoraado sus condiciones de vida.

Apoyo. En las obras colabora la Unidad de Administración Forestal de Santiago Papasquiaro.

