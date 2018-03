Baja la pobreza en Coahuila y Durango

El Siglo de Torreón-AEE

En Coahuila y Durango bajó la pobreza, de acuerdo con el informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, que lanzó hoy el Coneval.

Durango muestra logros importantes en el combate a la pobreza extrema, pues en esta entidad el porcentaje de población en esta que es la peor condición bajó de 11.55 en 2008 a 5.3% en 2014 y 2.8% en 2016.

La pobreza moderada, en el mismo periodo cayó de 37% en 2008 a 33.2% en 2016, aunque tuvo un repunte a 39.2% en 2014, mientras la población en pobreza pasó de 48.4% en 2008 a 43.5% en 2014 y 35% en 2016.

Coahuila a su vez remontó el terreno perdido en combate a la pobreza de años anteriores, de acuerdo con el informe. Si entre 2010 y 2014 el porcentaje de población pobre aumentó de 27.8% a 30.2%, en 2016 bajó a 24.8%.

La misma tendencia se observa en los porcentajes de población en condiciones de pobreza moderada y pobreza extrema. Esta última, que subió de 2008 a 2014 de 3.1% a 3.7%, bajó a 1.7% en 2016, mientras la primera subió de 24.9% en 2010 a 26.4% en 2014 para bajar a 23.2% en 2016.

Tanto Coahuila como Durango se encuentran lejos de los niveles de pobreza de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde prácticamente 7 de cada 10 habitantes padece esta condición: 77.1%, 70.4% y 64.4%, respectivamente.

Respecto de su distancia con las entidades con menos porcentaje de pobreza, Coahuila está más cerca que Durango de los tres mejores estados, que son Nuevo León (14.2% de su población en pobreza), Baja California Sur (22.1%) y Baja California (22.2%).

Por número total de personas pobres, los estados que concentran las más altas cifras son: Estado de México con 8.2 millones, Veracruz con 5 millones, Chiapas con 4.1 millones, Puebla con 3.7 millones y Oaxaca con 2.8 millones. Juntos estos estados concentran 24 millones de personas pobres, que son prácticamente la mitad del total de la población en condición de pobreza en el país: 53 millones.

Respecto de la pobreza en el país, y más allá del retroceso de la pobreza extrema, llaman la atención dos indicadores: el aumento de 3.9 millones de personas en condición de pobreza y de 6.7 millones de los que perciben ingresos inferiores a la Línea de Bienestar.

De 2008 a 2017 el número de personas en pobreza pasó de 49.5 millones (44.4% de la población) a 53.4 millones (43.6%) en 2016.

En contraste, la pobreza extrema tuvo una disminución en el mismo periodo al pasar de 11% a 7.6% de la población, lo que representa 2.9 millones de personas menos en esta situación.

Lo anterior, mencionó el Coneval en su informe, es resultado, por un lado, de la reducción de la mayoría de las carencias sociales, aunque las carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación todavía son altas y, por otro lado, el ingreso de los hogares ha tenido una trayectoria errática.

Respecto de la población vulnerable por ingresos, se muestra una tendencia al alza en los últimos ocho años: en 2016 había 8.6 millones de personas que tenían un ingreso inferior o igual a la línea de bienestar y no reportaron ninguna carencia social, lo que representa un incremento de 3.4 millones respecto de 2008.

Para el Coneval la Línea de Bienestar es el valor monetario de una canasta básica alimentaria y no alimentaria de consumo básico, es decir, se dice que una persona es vulnerable cuando su ingreso no le alcanza para cubrir el costo de esta canasta.

La población no pobre y no vulnerable -aquélla cuyo ingreso es igual o superior a la línea de bienestar y que no tiene ninguna de las carencias social- aumentó de 20.9 millones en 2008 a 27.8 millones en 2016.

Por otro lado, la medición multidimensional de la pobreza reportó que la población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar y a la Línea de Bienestar Mínimo aumentó en las zonas urbanas. De 2008 a 2016, 6.7 millones de personas más tenían un ingreso inferior a la Línea de Bienestar y 2.9 millones más, ingresos inferiores a la Línea de Bienestar Mínimo, la cual equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes.

Preocupa. A nivel nacional se dio el aumento de 3.9 millones de personas en condición de pobreza, según el Coneval.

