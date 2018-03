Asegura 'El Bronco' que estará en la boleta presidencial

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.-

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", aseguró que estará en la boleta electoral para contender por la Presidencia de la República, tras afirmar que en la primera audiencia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) "hemos rescatado más de 15 mil firmas" de apoyo ciudadano.

Por lo anterior afirmó que "eran mentiras del INE; estamos revisando una a una y estamos recuperándolas (las firmas). Estoy pidiendo una segunda revisión porque no alcanzó el tiempo, me falta por revisar cerca de 800 mil, ésas creo que lo podemos lograr, y estaremos en la boleta presidencial", sostuvo el gobernador con licencia de Nuevo León.

"El Bronco" acompañó este mediodía a Jesús Alejo Orantes Ruíz en su registro como candidato independiente a la gubernatura de Chiapas ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Cuestionado sobre las observaciones que la autoridad federal electoral realiza a sus firmas ciudadanas de apoyo, el político dijo que no es "palero" de nadie y enfatizó que proseguirá su esfuerzo para obtener el registro a la contienda electoral.

"Trabajare hasta el final. Yo no soy palero de nadie; así decían en Nuevo León y me los chin… a los dos partidos juntos. Empecé con cero porcentaje, no tengo perspicacia, no sueño, yo imagino", argumentó.

También cuestionó que si órgano electoral federal no ha sido capaz de contar 7 millones de firmas que ha llevado, "¿será capaz de contar los 50 millones, o 60 en la elección de 2018?. Eso me pone alerta", advirtió.

Al enfatizar que él es el iniciador del movimiento de las candidaturas independientes, Rodríguez Calderón puso en duda la independencia política de Margarita Zavala, a quien el INE avaló ya su registro como candidata presidencial.

"Yo no sé si Margarita sea independiente; no sé, creo que depende de su marido, y cuando alguien depende de su marido, pues está difícil que yo te pueda decir si es o no independiente; yo soy quien inició este movimiento independiente", respondió.

Agregó que no tiene fecha para impugnar la improcedencia de su registro, aunque ya la prepara, a la espera como se encuentra de la decisión del Consejo General del INE, prevista para el 29 de este mes. Si bien plantea una segunda revisión. "Me faltan 800 mil firmas para revisar, si eso se logra no hay necesidad de ir al Tribunal".

"El Bronco" afirmó que con Orantes Ruíz como candidato independiente por la gubernatura, los chiapanecos tienen la oportunidad de quitarse "la pata del pescuezo" y programas asistencialistas y denigrantes como el salario rosa.

Por último, criticó que el salario rosa, impulsado por el gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello, durante el actual proceso electoral es una "dádiva a la mujer" de 300 pesos, que "se los come el gobernador en un desayuno".

"La mujer chiapaneca merece más que una tarjeta que sólo le dará la satisfacción de tenerlo en este tiempo de elecciones, porque después que voten y entreguen su voluntad volverán a ser engaños por los gobernantes", sentenció.





