Coahuila y Fepade firman acuerdo para blindar elecciones

El gobierno de Coahuila firmó un plan de trabajo con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), a fin de blindar las elecciones, desarrollar mecanismos de colaboración y coordinación para el fortalecimiento del combate y prevención de delitos electorales.

La firma del convenio en materia de capacitación consiste en la difusión y divulgación para prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana.

El compromiso fue signado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños.

Asimismo, en el evento también se firmó el compromiso por el Blindaje Electoral, para implementar las acciones preventivas para que los recursos y programas institucionales estatales no se utilicen con fines políticos, así como cero tolerancia para quien infrinja la Ley.

En su intervención, Riquelme Solís, reiteró el total respaldo a las instituciones electorales, en el propósito conjunto de que Coahuila y México sean testigos de comicios ejemplares, en que los coahuilenses participen y expresen su voluntad y los partidos puedan cumplir a cabalidad con sus funciones.

A su vez, Díaz-Santana Castaños, recalcó que es momento de reflexionar cuál es la función de todos los servidores públicos y que en este proceso electoral hay que garantizar la paz social, el respeto, la tolerancia y el cumplimento de la Ley.

Especificó que este hecho tiene dos objetivos principales, “que no se desvíen recursos públicos para favorecer a algún partido político o candidato, y en particular cuidar el uso de los programas sociales, sobre todo no romper la equidad de la elección y cumplir con la Ley”.

La secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, explicó el compromiso del gobierno estatal sobre la actuación de los servidores públicos, el uso de los recursos y fomentar la denuncia ciudadana, así como trabajar de manera coordinada con quienes firmaron este documento.





