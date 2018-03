Instalan cancha para FIRST Laguna Regional

TORREÓN, COAH.-

Este día comenzó la instalación de la cancha que será utilizada para la competencia regional de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Techonology) que por segundo año consecutivo se realiza en La Laguna y en la que se disputarán seis pases al mundial a celebrarse en Houston, Texas del 18 al 21 de abril y en Detroit, Michigan, del 25 al 28 del mismo mes.

El evento en esta región, es impulsado por Industrias Peñoles y la misión es inspirar a los jóvenes para que se conviertan en líderes de ciencia y tecnología, al involucrarlos en programas que les ayuden a desarrollar sus habilidades científicas, ingenieriles y tecnológicas, así como de comunicación y liderazgo.

Bárbara Gómez de Navarro, directora regional de FIRST para México, dijo que en esta temporada 2018, la Comarca Lagunera recibe a 45 equipos de 16 estados de la República Mexicana. De esta cifra, 15 contingentes son patrocinados por Peñoles; cifra que este año se incrementó, en 2017 eran 10.

“Estamos felices de regresar a La Laguna, es el segundo año de FIRST en La Laguna, son casi 2 mil muchachos los que van a estar aquí, celebrando sus logros después de haber trabajado intensamente durante 6 semanas. FIRST está celebrando esta gran alianza que tenemos con Peñoles, gracias a patrocinadores como ellos se pueden hacer posibles este tipo de eventos”, añadió.

La ceremonia de inauguración se realizará el próximo viernes 23 de marzo en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, en punto de las 8.30 de la mañana.

FIRST Laguna Regional estará abierto al público en general y también se montarán algunas pantallas gigantes a los alrededores de dicha institución educativa.

En esta temporada se realizan 187 torneos regionales de FRC, distribuidos en diversos países del mundo como Estados Unidos, Canadá, México, Israel, China y Australia. De estas eliminatorias, surgen los equipos que van a participar al mundial.

En FIRST, hay más de 20 premios en disputa siendo el más prestigioso el Chairman's Award que honra al contingente que mejor representa un modelo para otros equipos de emular e incorporar los objetivos y la misión de la competencia.





Ya está todo listo para la competencia FIRST. (EL SIGLO DE TORREÓN)

