López Obrador rechaza caer en provocaciones

Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, respondió al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que no se peleará, ni caerá en provocaciones con nadie en la campaña electoral.

Al conmemorar el natalicio de Benito Juárez en el Hemiciclo del centro de la Ciudad de México, el tabasqueño respondió al presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, quien lanzó un “ya basta” a los presidenciables para que detengan los agravios, las respuestas fáciles y superficiales.

“Nosotros no nos estamos peleando con nadie ni vamos a caer en ninguna provocación, no vamos nosotros a confrontarnos porque lo que quiere la gente es escuchar propuestas para sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes, entonces no vamos a caer en ninguna provocación.

“No (les voy a responder en campaña), nada. Voy a seguir al pie de la letra las recomendaciones de mis asesores, de mis estrategas, publicistas de los pueblos de México que me recomiendan que no me enoje. El que se enoja pierde, que yo tranquilo, sereno, que aunque tenga el corazón caliente la cabeza fría, que respire profundo antes de contestar y que no le haga caso a los que están promoviendo la guerra sucia”, contestó.

Y ofreció disculpas anticipadas porque, dijo, no responderá a preguntas. También tengo mi derecho a no caer en ninguna provocación, sostuvo.

Tras depositar una ofrenda floral en el Hemiciclo a Juárez, López Obrador aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas nacionales y extranjeros y afirmó que si gana la Presidencia su gobierno impulsará un plan económico para que el país crezca hasta 4% anual y al terminar su sexenio el crecimiento económico sea del 6%.

“Vamos a crecer a una tasa promedio anual del 4%, el doble de lo que se ha crecido en los últimos 30 años de la economía, desgraciadamente el promedio de crecimiento anual ha sido del 2%. Nosotros estamos haciendo nuestras proyecciones para lograr un crecimiento en promedio durante el sexenio del 4% anual, va a ir creciendo cada vez más la economía hasta que en el 2024 podamos tener tazas de crecimiento del 6% anual como ya se logró durante mucho tiempo en México”, expuso.

Dijo que el mínimo crecimiento tiene que ver con la ineficacia de la política económica que se ha venido aplicando.

“No hay que olvidar que durante muchos años desde los años 40 hasta los años 70, esto es 30 años, hubo lo que se conoció y se sigue nombrando como desarrollo estabilizador, en ese periodo de 30 años, distinto al periodo neoliberal, repito, en este periodo neoliberal de 30 años el crecimiento de la economía 2% anual, en el periodo del desarrollo estabilizador el promedio del crecimiento económico en México fue del 6% anual, fue un ejemplo a seguir la aplicación de una política económica”, expresó.

Y para tal cometido, el tabasqueño se va a guiar en materia de política económica en el libro que se llama Desarrollo estabilizador de Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda en dos sexenios y fue cuando mejor crecimiento económico hubo en el país sin devaluaciones, sin fuga de capitales, sin inflación.

“Ese es el modelo que vamos a aplicar a la luz de los cambios que se necesitan, es decir, vamos a aplicar ese modelo económico con dos ingredientes nuevos: ese modelo más democracia que no ha habido y sobre todo justicia”, indicó.





