Nadie llegó a su fiesta de Stranger Things y la estrella del show responde

Ayen Alambat hizo viral la historia de su hermano Aaron, a quien sus ocho invitados a su fiesta de cumpleaños dejaron plantado.

Las imágenes que subió a la red muestran que la decoración de la fiesta organizada por Aaron era temática, en honor a la serie de televisión Stranger Things y con todo y ponche de ‘sangre de Demogorgon'.

La historia causó tanta sensación que llegó a oídos de una de las estrellas del show, Millie Bobby Brown, quien incluso respondió a través de su cuenta de Twitter, prometiendo que para el siguiente año, le gustaría recibir una invitación y asistir.

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite... Please? https://t.co/gNir0sMpsm