Si todo parece marchar sobre ruedas para el eterno candidato Andrés Manuel López Obrador, no así para su partido, Morena, en Coahuila, en donde ha comenzado a levantarse el descontento por las posibles candidaturas de expanistas. Y es que corre fuerte el rumor de que el aspirante a la alcaldía por los morenistas será el otrora panista más priista de Torreón, Ignacio Corona, que hasta hace unas cuantas semanas había dicho que se iría por la libre. Pero ya vemos que eso sólo fue una estrategia para levantar la mano y buscar que algún partido lo pusiera en la boleta. El otro exblanquiazul que pudiera llegar a la elección de la mano del partido del Peje es José Ángel Pérez, quien el año pasado aspiró a la gubernatura por el PT y ahora suspira por una diputación federal por el distrito 06, en el que contenderán Miguel Mery del PRI y Gabriela Casale del PAN.

Los amantes del sospechosismo ven en esta jugada una especie de acuerdo entre el tricolor y el partido “vinotinto” para complicarle al PAN el triunfo en la Perla de La Laguna. De confirmarse estos movimientos se consolidaría la estrategia de puertas abiertas decretada por López Obrador, quien ha recibido en su proyecto a exintegrantes de casi todos los partidos, haya sido o no sus enemigos declarados. Pero lo que intriga más a los sospechosistas es que con estas adiciones se compruebe que la amnistía anunciada por el oriundo de Macuspana alcance a los integrantes del régimen priista actual a cambio de que le allanen la ruta y le quiten las piedras azules del camino, tal y como parece ser la estrategia del preciso Enrique Peña Nieto con el Joven Maravilla, Ricardo Anaya, quien ha consumido la mayor parte de su tiempo explicando que él no incurrió en lavado de dinero y no en enterar al respetable sobre sus planes para la Presidencia de la República. Por lo visto en Torreón volverá a operar la vieja estrategia cesariana del divide et impera, tal y como funcionó el año pasado en los comicios para gobernador.

***

En donde el PAN trae serias broncas es en la capital del acero. Ya nos habían adelantado nuestros subagentes que el primer obstáculo que ha tenido que sortear el alcalde Alfredo Paredes para buscar la reelección es el enojo del exmunícipe Gerardo García, quien siente que aquél ha sido muy ingrato luego de que él fue quien lo puso en donde está, según dice. Pues ahora don Alfredo tiene que hacer frente a la campaña que ha emprendido en su contra su excorreligionario el exdiputado federal César Flores, quien, aguerrido tal cual es, se ha propuesto denunciar con cámara en mano que todas las obras iniciadas por el presidente municipal de Monclova son de pantalla. Uno a uno, don César ha recorrido los trabajos supuestamente arrancados para demostrar que sólo han dado los banderazos y que actualmente nadie se encuentra laborando en el lugar. Además, Flores ha insistido en que deben investigarse y castigarse las travesuras cometidas por el Gallo de Acero en la pasada administración y que, según dice, pudieran ascender hasta los 300 millones de pesillos, con lo cual se pondría una mácula al partido a través del cual gobernó. Pero la cosa no queda ahí, porque algunos ediles del presente ayuntamiento han comprado el discurso al exdiputado y ya están pidiendo que se contrate un despacho para indagar las presuntas anomalías detectadas en la administración de García. O sea que entre panistas y expanistas se traen una revolución que si no se frena bien pudiera terminar con la derrota del blanquiazul el próximo 1 de julio.

***

Y ya entrados en calor de las elecciones, están circulando por redes sociales encuestas que indican que el efecto contra el panista Ricardo Anaya por la trama armada por el PRI para manchar su imagen en un presunto caso de lavado de dinero se ha frenado. Y es que, de acuerdo a los datos del sondeo que se realiza cada quincena, el Joven Maravilla ha vuelto a registrar el 15 de marzo un incremento, aunque ligero, en comparación con el 1 de marzo, cuando retrocedió en las preferencias. De cualquier forma Anaya sigue estando muy atrás del puntero Andrés Manuelovich, quien le saca una ventaja de poco más de 10 puntos porcentuales. Y el que de plano no levanta es el suspirante oficial, José Antonio Meade, alias “Yo mero”, que incluso en el último sondeo retrocedió aún más para afianzarse en un lejano tercer lugar... aunque falta lo mero bueno del proceso que son las campañas que comienzan en abril. Y a propósito de ellas, el INE está en serios aprietos con el asunto de los aspirantes independientes, ya que en teoría de todos los solicitantes de registro sólo la expanista Margarita Zavala podría quedar en la boleta, ya que los demás no alcanzaron el número necesario de firmas luego de la criba que hizo el instituto al detectar chanchullo en el procedimiento. El problema es que la exprimera dama también tuvo un buen número de inconsistencias en sus apoyos presentados, por lo que no son pocos los que exigen al INE que le niegue el registro bajo el argumento de que no se puede hacer “poquita” trampa y ser perdonada. La trampa es trampa aquí y en China, dicen.

***

La esperada comparecencia del polémico director de Vialidad de Torreón, Pedro Luis Bernal, se llevó a cabo ayer con más jolgorio que seriedad. Nuestros subagentes disfrazados de sillas nos comentan que el tono utilizado por el jefazo de Tránsito denotó que poco o nada le importaba responder a los cuestionamientos de los ediles. Y es que dicen que cuando se le preguntó por qué había acudido a ver un partido de futbol al estadio de los Guerreros, respondió campechanamente que él tenía derecho a divertirse. Luego se le dijo que sí, pero no con uniforme. A lo cual él contestó que, palabras más, palabras menos, “¿nunca han ido a Estados Unidos y han visto cómo los elementos de la Navy van uniformados a los encuentros deportivos”. Varios de los ediles sólo intercambiaron miradas sin comprender si la pregunta iba en serio o en broma. Al final, a don Pedro lo que quedó más que ofrecer una disculpa pública a la ciudadana que siguió y multó cuando él iba a bordo de un auto particular y vestido de policía, algo que tampoco explicó con suficiencia. Eso sí, dicen nuestros subagentes que Bernal fue duramente reprendido por el alcalde Jorge Zermeño el fin de semana pasado durante la visita que hicieron a una colonia. Cuentan que le leyó la cartilla y que le hizo saber lo mal parada que estaba dejando a la administración municipal con su actitud. Pero más allá del regaño, el director de Vialidad se salvó de que su caso llegara a Asuntos Internos. Vamos a ver si entendió la amonestación.

***

Por cierto, durante la comparecencia de Bernal, el primer regidor Ignacio García evidenció que eso de no reconocer las fallas de un gobierno no es un asunto exclusivo de los priistas, quienes son maestros en eso de salirse por la tangente y señalar a otros por los errores que ellos cometen. Resulta que a don Nacho se le ocurrió decir que el asunto del jefe de Tránsito no era para tanto y que los medios habían hecho grande el escándalo, en vez de contar todas las cosas buenas que ha hecho la administración municipal. O sea que ¿es culpa de los medios que don Pedro Luis actúe como si no tuviera quién lo mandara? Ya hace unos días el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, había dado cuenta de buen aprendizaje de las figuras retóricas preferidas de los tricolores al asegurar que los asaltos cometidos la semana pasada son “hechos aislados”, una frase que se viene repitiendo año con año y administración tras administración cuando se trata de delitos y otros comportamientos antisociales. Esta declaración le ha valido que organizaciones civiles y empresariales le critiquen y le pidan que se tomen en serio el asunto de la seguridad, porque, como es de todos conocido, la paz tan pregonada por la pasada administración priista es un asunto que parece estar sostenido por alfileres.

