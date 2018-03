No refleja sus emociones

Debido a su forma de ser, la modelo y conductora Montserrat Oliver reconoció que es difícil conducir Reto 4 elementos. Naturaleza extrema, el nuevo reality show de Televisa.

Lo anterior, debido a que se considera una persona transparente y en esta ocasión no puede reflejar emociones con ningún participante. "Fue difícil porque nunca había hecho un 'reality' y a muchos de ellos los conozco.

"Saben cómo soy, así que debo mantenerme alejada de ellos, la producción no quiere que ni los vea, no me pueden hablar, no los puedo ver", señaló en charla con los medios.

En este nuevo proyecto, los sentimientos tanto de ella como de los competidores dijo que están a flor de piel, por lo que de pasar a ser su amiga puede convertirse rápidamente en la villana de cualquier situación.

"Es una sensación muy chistosa, me la he pasado muy bien, me ha gustado. Al final, como soy la única con la que en realidad tienen contacto me ven y reciben ansiosos, pero se vuelve una cosa muy extraña, porque me están esperando para verme, pero luego también me odian".

Montserrat reconoció que esta experiencia también le resulta compleja, toda vez que le gusta la aventura y experimentar nuevas cosas. Lamentablemente la producción no le da permiso de competir en ninguna de las pruebas extremas.

Pese a ello, y tras ver algunos de los circuitos, está segura de que sus elementos son "fuego y agua".

"Es extrema toda la producción y ni siquiera hemos empezado el calor fuerte en la Riviera Maya", dijo respecto a las grabaciones que tendrán una duración aproximada de cuatro meses.

Reto 4 elementos. Naturaleza extrema se convirtió el domingo en el programa más visto de la televisión abierta durante su estreno, al registrar tres millones 70 mil personas de audiencia.

Superó al primer capítulo de La isla por más del 167 por ciento.

