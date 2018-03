Rechazan reducir carriles

TORREÓN, COAH.-

EN EL PROYECTO SE BUSCA ACONDICIONAR UNA CICLOVíA EN CALZADA COLóN

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada rechazan el que se reduzca a dos carriles la calzada Colón para acondicionar una ciclovía, argumentando que se generará un caos vial y por lo tanto no será seguro para los ciclistas. En su encuentro con las autoridades municipales, solicitaron el estudio necesario que avale su propuesta, así como el presentar otras alternativas.

Ernesto Llamas, vicepresidente del CLIP comentó que los organismos que lo integran desconocían el proyecto, por lo que solicitaron un encuentro con autoridades municipales, el cual se celebró el viernes pasado, con el titular de Obras Públicas del Municipio, Tomás Galván, así como con el titular de Urbanismo, Aldo Villarreal y el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara.

En el encuentro, los empresarios e integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles, expusieron sus inconformidades, la principal el que se elimine un carril de la calzada Colón.

"No estamos de acuerdo de que le quites bajo ningún motivo un carril de circulación a la Calzada Colón porque va a causar un caos y por la misma seguridad de los ciclistas, no es conveniente en el carril derecho", expuso Llamas.

Asimismo, argumentó que existen otras ciudades en el mundo con buenos resultados, "pero son vías muy anchas, muy amplias y la calzada Colón apenas caben tres vehículos, pero tenemos un camellón muy amplio que se puede utilizar como una alternativa, hay más alternativas que se pueden utilizar, no necesariamente eliminar un carril", insistió.

Llamas dijo que el propósito de estos señalamientos, es que sea un proyecto consensuado y sobre todo evitar que sea una obra fallida.

"Que no sea un proyecto fallido a consecuencia de un mal estudio, por eso nosotros estamos solicitando que se estudie con detenimiento los pros y contras de cada una de las alternativas que hay por ahí; no estamos en contra de que los ciclistas circulen por la calzada Colón, sino que circulen con una seguridad de que no habrá accidentes por el bienestar de ellos".

En lo que dijo sí están de acuerdo los empresarios en que se apliquen recursos para hermosear la calzada, "estamos a favor de eso".

Caos vial

El congestionamiento vial que se registra en el periférico Raúl López Sánchez en Torreón, fue otro de los puntos que abordaron en su reunión los integrantes del CLIP; piden a las autoridades instalar la señalización suficiente para que los conductores de carga pesada, hagan uso de vías alternas.

Ernesto Llamas, vicepresidente del CLIP dijo que el segundo periférico es una vía alterna que no es muy transitado porque la gente lo desconoce, incluso de la región Lagunera.

"Vemos que todo el transporte pesado debe tomar otra ruta, por lo que fue creado el segundo anillo periférico no el de cuota que es una circulación que va de Matamoros a la Partida, de la Partida al ejido Ana y del ejido a la Unión y hasta Gómez Palacio al Vergel; es una rúa alterna que no se está utilizando", dijo.

Ante esta situación, dijo se invita a las autoridades correspondientes a colocar la señalización necesaria para que los conductores puedan hacer uso de esta vialidad.

Proyecto. Miembros del CLIP rechazan la idea de eliminar un carril de la Calzada Colón para acondicionar una ciclovía, argumentando que resultaría inseguro para los ciclistas.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...