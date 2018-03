Facebook sufre su peor caída

ESTE ES SU PEOR DESCALABRO PORCENTUAL EN UN SOLO DíA EN LA BOLSA DESDE SEPTIEMBRE DE 2012

Facebook moderó su desplome al cierre de las transacciones en Wall Street y terminó ayer con una baja del 6.76%, su peor tropiezo en una jornada desde marzo de 2014, tras conocerse que una consultora manipuló con fines políticos datos de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos.

Terminada la sesión, Facebook, que tiene una capitalización de mercado superior a 537,000 millones, arrastró a dos de los principales indicadores de Wall Street, el Nasdaq y el S&P 500, que perdieron un 1.84% y un 1.42%, respectivamente.

Además, contagió a otros grandes nombres tecnológicos, como Alphabet -el paraguas empresarial bajo el que Google agrupa todas sus divisiones, que cedió un 3.03%-, Amazon (-1.70%), Netflix (-1.56%), Twitter (-1.60%) o Snapchat (-3.47%).

Las acciones de la red social fueron castigadas en bolsa después de que el sábado los diarios The London Observer y The New York Times revelaron que la consultora británica Cambridge Analytica obtuvo en 2014 datos de más de 50 millones de sus usuarios en EU y los utilizó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

La firma con sede en California abrió ayer con un descenso de 5.33% y su retroceso se profundizó hacia la media sesión, cuando las acciones llegaron a perder un 7.09% hasta 172 dólares, su peor descalabro porcentual en un solo día desde septiembre de 2012, según expertos, lo que se traduce en una pérdida superior a los 40 mil millones.

Sin embargo, repuntó luego de que anunciara que contratará a una auditora para investigar si Cambridge Analytica todavía tiene los datos de usuarios que dijo haber eliminado en 2015.

El caso, que ha llevado a legisladores británicos y estadounidenses a pedirle explicaciones sobre el asunto, podría costarle a Facebook una multa millonaria por la posible violación de una regulación de la Comisión Federal de Comercio de EU (FTC) para proteger la privacidad de los usuarios de redes sociales.

Además, la fiscal general del estado de Massachusetts, Maura Healey, anunció el sábado la apertura de una investigación sobre la red social y Cambridge Analytica, que fue contratada en junio de 2016 por la campaña electoral del ahora presidente Donald Trump por más de 6 millones de dólares.

LO ACUSAN DE ENGAñAR A USUARIOS

Un legislador británico acusó a Facebook el domingo de engañar a los usuarios al restar importancia al riesgo de compartir información sin su consentimiento, luego de que un ex empleado de la firma de datos Cambridge Analytica dijo que su compañía recolectó información de 50 millones de usuarios de la red social.

El legislador Damian Collins, quien encabeza la comisión de medios del Parlamento británico, indicó que le pediría al presidente de Facebook Mark Zuckerberg o a otro ejecutivo de la compañía comparecer ante su panel, el cual investiga la desinformación y las "noticias falsas".

Collins dijo que Facebook ha "mal entendido conscientemente" el riesgo de las filtraciones de información y ha dado respuestas engañosas a la comisión.

"Alguien debe asumir la responsabilidad por esto", señaló el legislador y agregó que "es tiempo de que Mark Zuckerberg se deje de esconder detrás de su página de Facebook".

Collins también acusó al director de la firma de datos Cambridge Analytica, Alexander Nix, por mentir. Nix comentó a la comisión el mes pasado que su empresa no había recibido información de un investigador acusado de obtener la información personal de millones de usuarios de Facebook.

Jefe de seguridad dejará el cargo

El jefe de seguridad de la información de Facebook, Alex Stamos, dejará su cargo luego de desacuerdos internos sobre cómo la red social debe manejar la difusión de desinformación, reveló ayer The New York Times.

El diario, que cita empleados y extrabajadores de la firma con sede en California, indicó que Stamos ha sido un fuerte defensor de investigar y divulgar la actividad rusa en Facebook, pese a la consternación de otros altos ejecutivos, entre ellos la directora de operaciones de la famosa red social, Sheryl Sandberg.

Stamos había comunicado su decisión de dejar la compañía después de que sus responsabilidades diarias fueran reasignadas en diciembre, pero fue convencido a permanecer hasta agosto mientras se cumplía un periodo de transición de sus responsabilidades, agregó el rotativo.

El Times indicó, sin embargo, que otros ejecutivos pensaban que su salida se vería mal.

Del equipo de Stamos, que estaba integrado por unas 120 personas, solo quedan tres empleados, mientras el resto ha sido destinado a las divisiones de producto e infraestructura.

En su cuenta de Twitter, Stamos señaló que sus responsabilidades han cambiado, pero indicó que, a pesar de los rumores, todavía está "completamente comprometido" con su trabajo en Facebook.

"Es cierto que mi papel cambió. Estoy dedicando más tiempo a explorar los riesgos emergentes de seguridad y trabajando en seguridad electoral", puntualizó.

