El NYT no ‘deslinda’ a algún candidato

La nota que circula en redes sociales con la cabeza No pudimos encontrar evidencia de la corrupción de AMLO: El New York Times es falsa. Las publicaciones con esta noticia rebasan las tres mil reacciones y los mil 800 shares en Facebook.

Distintos portales, entre los que se encuentran argumentopolitico.com y noticiasocultas.com, mencionan un supuesto artículo publicado por The New York Times (NYT), en el que se afirma que no encontraron indicios de corrupción que vinculen al candidato de Morena. El titular de la nota es en realidad una declaración que hizo Anonymous Iberoamérica, desde su cuenta de Twitter (@Ibero_anon), en 2012. Mientras que el cuerpo del texto es un plagio —con algunas modificaciones— de una nota publicada por Animal Político, el 3 de julio de 2012. La nota indica que esta declaración, que Anonymous compartió vía Twitter cinco años antes, se envió por mensaje privado a Azam Ahmed y Nicole Perlroth, dos periodistas del New York Times; y lo que derivó en un artículo de este diario en el que supuestamente confirmó “que AMLO ya fue investigado”.

Elías López, director editorial del NYT en Español, dijo a Verificado 2018: “Es falso que hayamos publicado un reportaje con esa conclusión, además, no hemos trabajado con Anonymous”.

ES FALSO QUE DUARTE QUEDÓ EXONERADO

En las últimas horas han cobrado fuerza en redes sociales los comentarios de que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ya no enfrentará a la justicia y ha quedado absuelto luego de que la PGR determinó que no ejercitará acción penal en su contra.

Pero esta aseveración es, por lo menos hasta el día de hoy, falsa.





‘Fake’ . NYT desmiente esta publicación en redes.

