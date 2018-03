FALTA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO EN EL MANEJO DE RECURSOS

A seis meses de los sismos de septiembre de 2017 que afectaron 7 entidades del país, el mapa de la reconstrucción es un caos.

Desde el Istmo de Tehuantepec hasta la Ciudad de México, los afectados reclaman abandono, descoordinación entre autoridades y el lento flujo de recursos para levantar casas y escuelas, reparar infraestructura y servicios, reponer sus colonias, pueblos y ciudades, y recuperar su vida.

Eso quieren los 170 damnificados del Multifamiliar Tlalpan que permanecen en alguno de los tres albergues instalados en esta zona donde había 10 edificios con 520 departamentos. Uno colapsó el 19 de septiembre (el C1 donde 9 personas murieron), cuatro tienen dictamen de habitable y cinco más están desalojados por los graves daños.

"Ya son seis meses y la vida aquí no es fácil", afirma Roberto Torres, quien permanece con su familia en el campamento ubicado en el centro cultural Francisco I. Madero, uno de los tres habilitados para los damnificados de la zona, donde hay que pedir permiso a la autoridad para entrar, y sin cámaras como condición.

Allí, bajo improvisadas lonas, en tiendas de campaña, transcurren los peores días para las familias que perdieron su casa y ahora . Siguen allí porque los 3,000 pesos que el gobierno de la Ciudad de México les ofrece como apoyo no les alcanza para rentar en esa esta zona que sienten suya, a donde pertenecen. Algunos intentaron, dice Herlinda Valles, pero mejor volvieron. "No es fácil tomar tus cosas, lo poco que nos queda, y dejarlo todo sin tener a dónde ir".

Por eso reclaman del gobierno reconstrucción de sus edificios y no créditos para adquirirlo a una inmobiliaria. "Muchos de nosotros ni siquiera somos sujetos de crédito", afirma Torres. "Cómo esperan que paguemos un préstamo y a cuántos años".

Marisol Arriaga, una de las líderes de los vecinos afectados en el Multifamiliar Tlalpan, es clara al respecto: "No queremos reubicación y tampoco créditos".

Su demanda es la reconstrucción y la redensificación. Es decir, que los recursos públicos sirvan para construir 35% más departamentos de los que había en el lugar para recuperar espacios de vivienda perdidos.

Estamos luchando porque se construya ya el edificio colapsado con recursos públicos. No queremos deudas ni la adquisición de créditos y tampoco aceptamos la Ley de Reconstrucción que contempla el crédito".

En el país todavía hay 171,925 viviendas afectadas en siete estados, de acuerdo con las cifras "preliminares" del Censo de Viviendas Dan~adas por los Sismos del Mes de Septiembre de 2017.

Muchas de esas familias siguen a la intemperie en todas las zonas afectadas del país, donde los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y de los fondos que cada estado dispone para la atención de los damnificados parecen insuficientes, fluyen lento, sus cuentas son opacas y están bajo sospecha de desvío para fines electorales.

Eso advierte el estudio 'Reconstrucción 19 S', elaborado por grupo de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que en sus conclusiones destaca la falta de coordinación entre gobiernos, de transparencia en el manejo de recursos y de conciencia para generar política pública de prevención de desastres.

"Hay un caos en materia de administración pública y de colaboración con la sociedad tras el sismo del 19 de septiembre", dijo Mauricio Merino, investigador del CIDE.

Este caos involucra no sólo recursos públicos. También fondos privados, de acuerdo con el estudio del CIDE.

Los investigadores encontraron, por ejemplo, un desfase de más de 118 millones de pesos entre un reporte de la Secretaría de Hacienda y una base de datos que ellos elaboraron sobre fondos privados en cada entidad afectada.

El primero reportó un monto de 177 millones 767 mil 506 millones de pesos en efectivo y especie de los fondos para Oaxaca, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Pero los académicos del CIDE sólo pudieron registrar 59 millones 363 mil 467 pesos.

Por eso el estudio advierte que es imposible saber exactamente cuánto dinero se está destinando a labores de reconstrucción. Esa "gravísima opacidad" genera suspicacias, afirmó Merino.

"Este estudio no dice que el dinero está siendo desviado a campañas políticas, pero sí dice que no podemos asegurar que no está siendo desviado para las campañas políticas". Advierte que no hay evidencia para afirmarlo, "pero tampoco para negarlo", dijo.

AUTORIZAN FONDOS, PERO NO SE VEN

El sitio Transparencia Presupuestaria indica que de septiembre de 2017 a la fecha, la Secretaría de Hacienda ha autorizado 37 mil 458.2 millones de pesos para el Fonden, etiquetados en cuatro categorías: reconstrucción, apoyos parciales inmediatos, gastos de evaluación de daños y aportaciones estatales.

Este dinero provino del Fonden federal, del Bono Catastrófico y de aportaciones estatales mediante convenios de coordinación entre el gobierno de la República y los estados.

El monto representa ya casi los 48 mil millones de pesos que estimó el presidente Enrique Peña Nieto como costo total de la reconstrucción en Chiapas, la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, las entidades afectadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre.

En el Presupuesto de Egresos 2018, la Cámara de Diputados destinó al Fonden 24 mil 644 millones de pesos, con lo que eventualmente se cubriría el costo total de la reconstrucción en los nueve estados afectados.

Pero los damnificados no ven claro esos recursos y sentencian corrupción. Para ellos no hay argumento burocrático que valga frente a su necesidad, y así lo expresaron en el sexto encuentro de damnificados que llevaron a cabo en la colonia Del Mar, de la delegación Tláhuac, donde acusaron la falta de transparencia en la utilización de los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), dijo Arriaga.

Mientras tanto, advirtieron, aún hay muchas familias en campamentos, olvidadas por las autoridades, que ni siquiera cuentan con el dictamen técnico de sus inmuebles.

Pr eso en la Ciudad de México, donde 5,974 viviendas todavía esperan atención, grupos de damnificados se organizan para reactivar sus demandas en la fecha que recordará seis meses de la tragedia.

En este sexto encuentro de damnificados convocaron a las "Jornadas de Actividades contra el Olvido", que arrancarán el 16 de marzo con una audiencia pública y mesas de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Para el 19 de marzo, los pueblos afectados de Xochimilco -como San Gregorio, organizarán actividades desde las 8 de la mañana, y el resto las organizaciones se sumarán a las 13:14 horas al minuto de silencio por todos los fallecidos en las zonas afectadas.

También habrá bloqueos en avenidas y una marcha que a las 4 de la tarde partirá rumbo al Ángel de la Independencia, desde el predio de la avenida Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, donde 49 personas murieron y 28 más quedaron atrapadas al desplomarse el edificio que allí se encontraba y ya fue demolido.

Saben que habrá que esperar, que las elecciones juegan en su contra, pero están dispuestos a resistir porque, dicen, ya superamos lo peor: sobrevivir en condiciones que nunca imaginamos.

Abusos. Damnificados por los sismos de septiembre de 2017 no han podido recibir el apoyo para la reconstrucción de sus viviendas, debido a que hay errores de concordancia entre nombres y folios entregados, según la Sedatu a cargo de Rosario Robles.

