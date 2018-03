Madre de Alexis no ha reclamado a sus otros tres hijos

TORREÓN, COAH.-

A CASI UN MES DE LA MUERTE DEL PEQUEÑO

TORREÓN, COAH







COMENTAR

A 26 días de que Alexis de 4 años perdiera la vida a causa de una hemorragia interna aguda de tres días, su madre, Mayela de 35 años no se ha acercado a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) de la región Laguna para reclamar a sus otros tres hijos, de 6, 8 y 10 años de edad.

Los menores fueron resguardados en un albergue desde el fallecimiento del menor, hecho ocurrido en el domicilio marcado con el No. 46A de la colonia Villas La Merced de Torreón el pasado 21 de febrero.

“La mamá no se ha presentado y no tenemos familia materna de los niños que pregunte por ellos, desde la fecha del incidente hasta el día de hoy, nosotros seguimos en búsqueda, no sabemos si se está escondiendo o si no quiere presentarse con nosotros”, comentó Julián Vázquez, subprocurador de la Pronnif en La Laguna.

Mencionó que hasta el momento, únicamente ha rendido su declaración la abuela paterna de los niños. “Porque inclusive ni el papá biológico ha comparecido”.

Dijo que los tres pequeños se encuentran bajo tratamiento psicológico y que se les está regularizando académicamente. “Ellos se encuentran bien animicamente, de eso se está encargando el albergue y a nosotros nos rinde un informe pormenorizado de los avances y del estado en el que se encuentran los niños, le puedo decir que todo es positivo”.

El 28 de febrero, la Pronnif declaró que a partir de que el juez ratificó la medida de protección, se contaba con un lapso de 90 días -prorrogables por un término igual- para poder resolver la situación jurídica de los tres menores. En este período, la dependencia decidirá si se va a juicio de pérdida de la patria potestad y se contempla una familia adoptiva o si se considera la reintegración de los pequeños con alguno de sus familiares.

Aparte de Alexis, Mayela tiene otros siete hijos y además cuenta con poco más de seis meses de embarazo. Por ello, la Pronnif investiga en qué institución médica está llevando su control prenatal además de que busca poner en conocimiento a los hospitales donde pudiera dar a luz para en su momento intervenir y resguardar al o a la bebé que viene en camino.

Cabe señalar, que los otros cuatro hijos de Mayela se presume que se encuentran en el estado de Jalisco a cargo de su padre biológico, quien fuera su primera pareja.

El padrastro de Alexis, Jesús "N" fue vinculado a proceso, acusado de causar la muerte del pequeño, pues en la autopsia se pudo establecer que el menor falleció a consecuencia de un "choque hipovolémico", al presentar una hemorragia interna aguda, ruptura de tercera porción de duodeno y contusión profunda de abdomen.





La mujer no se ha acercado a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) de la región Laguna para reclamar a sus otros tres hijos, de 6, 8 y 10 años de edad. (ARCHIVO)

Etiquetas: PRONNIFCaso AlexisAlexis

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...