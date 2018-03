Manipulan datos firma que trabajó con Trump

LONDRES, INGLATERRA.-

El gobierno de Reino Unido investiga a Analytica por uso ilegal de datos

La comisaria británica de información está investigando si hubo una “adquisición y uso ilegal” de datos de Facebook después que la red social suspendió a Cambridge Analytica, una firma que trabajó para la campaña electoral del ahora presidente estadounidense Donald Trump en 2016.

Facebook suspendió a la compañía ante acusaciones de que obtuvo indebidamente información de usuarios después de asegurar que había borrado esa información.

La decisión de la red social se debe a que la firma, Cambridge Analytica, fundada en Estados Unidos y con una empresa matriz británica, obtuvo y manipuló de forma irregular información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos.

Esto es parte de una investigación más amplia sobre la manera como partidos políticos, empresas de datos y redes sociales utilizan la información personal para identificar votantes en las campañas políticas, incluso el referendo británico de 2016 sobre la salida de la Unión Europea.

La comisaria de Información, Elizabeth Denham, destacó el sábado la importancia de que “el público tenga pleno conocimiento de cómo se usa y comparte la información en las campañas políticas modernas y cómo puede afectar su intimidad”. “Toda medida penal y civil derivada de la investigación será aplicada enérgicamente”, aseguró.

Según El País, una investigación conjunta de The New York Times y The Observer revela que en 2014 la compañía se hizo con una base de datos de pretendido uso académico y la explotó sin permiso para elaborar estrategias electorales durante las elecciones intermedias de Estados Unidos. Se trata de uno de los mayores hurtos de información de la historia de Facebook.

Dos años después, Cambridge Analytica, que todavía estaba en posesión de ese ingente material, dio servicio a la candidatura de Trump.





Indagan. Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña de Trump.

