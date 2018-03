Despierta la 'leona' en Torreón

TORREÓN, COAH.-

La cantante Lupita D'Alessio se presentó anoche en el Coliseo Centenario

TORREÓN, COAH







COMENTAR

La "Leona dormida" despertó anoche y rugió como nunca lo había hecho en la Comarca Lagunera.

A casi cuatro años de su última actuación en la ciudad de Torreón (13 de mayo de 2014 en la Plaza Mayor), Lupita D'Alessio retornó con todo.

Con sus emblemáticas canciones y el temperamento que la caracteriza al interpretarlas, complació a los cuatro mil 200 laguneros (cifra oficial) que acudieron al Coliseo Centenario.

Las puertas del Coliseo abrieron a las 7:00 de la tarde. Desde esa hora, mujeres de todas las edades comenzaron a llegar a su cita con Lupita. Sí acudieron hombres, pero pocos.

Maritza Salas, de 38 años de edad, se mostró emocionada ante El Siglo de Torreón por ver a la madre de Ernesto D'Alessio señalando en el escenario los errores de algunos caballeros gracias a sus melodías.

"Me gusta mucho Lupita, me encantan todas sus canciones. Recién compré su nuevo disco, Yo sigo aquí. Asimismo, vi su bioserie, nunca me la perdí", externó Maritza, quien asistió con su hermana menor. Ambas con boletos localidad oro.

No podía faltar en el evento, Jorge Espinoza, quien dice ser el admirador torreonense número uno de la intérprete nacida un 10 de marzo en Tijuana, Baja California. Él compró su acceso VIP para ver de cerca a su ídola.

"Admiro a Lupita D'Alessio por la manera de interpretar sus canciones y porque además de tener muy buena voz, el sentimiento que imprime al cantarlas es único y original. Aunado a esto, su actuación es fantástica; sus ademanes, su gestos, esa mano en la cintura, cuando posa su brazo en la cabeza, la pierna apoyada en un tacón, su mirada fija y penetrante... es todo un personaje", expuso Espinoza.

Los espectadores se hallaban impacientes de ver a D'Alessio, ya que tardó en salir. Sus ansias se calmaron a las 22:15 horas cuando ella apareció en el entarimado con un elegante vestido.

Con Gaviota del aire, Aquí estoy yo y Tiempo de rosas, la ganadora del Festival OTI nacional de 1978 comenzó el espectáculo. Los gritos eufóricos no se hicieron esperar.

"Buenas noches Torreón, qué alegría estar aquí en Torreón, ¡sí señor! Espero que pasen un rato agradable y se vayan satisfechos a sus casas", exclamó Lupita al respetable.

La cantante trajo del pasado dos de sus grandes éxitos Ni guerra ni paz y Leona dormida, mismas que se apoderaron de los primeros lugares de popularidad en 1986 y 1994, respectivamente.

Más tarde, Lupita estrenó en Torreón uno de sus más recientes sencillos, No preguntes con quién, incluido en su más reciente material discográfico Yo sigo aquí: Zona preferente, editado por Warner Music.

"Qué hermoso cantas Lupita", exclamó una señora ubicada en las sección VIP, su grito sirvió de preámbulo para que D'Alessio entregara un popurrí que estremeció a sus fans y cómo no si lo integró de los clásicos Punto y coma, Lo siento mi amor, Vieras cuantas ganas tengo, Como tú y Te estás pasando, entre otros.

Lupita D'Alessio ofreció a sus seguidores una noche memorable en lo que no faltaron los temas Acaríciame, Mentiras y por supuesto Mudanzas.





Lupita hizo cantar a La Laguna. (ERNESTO RAMÍREZ)

(ERNESTO RAMÍREZ)

(ERNESTO RAMÍREZ)

(ERNESTO RAMÍREZ)

GALERÍA DE FOTOS

Lupita D'Alessio ofreció a sus seguidores una noche memorable en lo que no faltaron los temas Acaríciame, Mentiras y por supuesto Mudanzas. "Qué hermoso cantas Lupita", exclamó una señora ubicada en las sección VIP, su grito sirvió de preámbulo para que D'Alessio entregara un popurrí que estremeció a sus fans y cómo no si lo integró de los clásicos Punto y coma, Lo siento mi amor, Vieras cuantas ganas tengo, Como tú y Te estás pasando, entre otros. Más tarde, Lupita estrenó en Torreón uno de sus más recientes sencillos, No preguntes con quién, incluido en su más reciente material discográfico Yo sigo aquí: Zona preferente, editado por Warner Music. La cantante trajo del pasado dos de sus grandes éxitos Ni guerra ni paz y Leona dormida, mismas que se apoderaron de los primeros lugares de popularidad en 1986 y 1994, respectivamente. "Buenas noches Torreón, qué alegría estar aquí en Torreón, ¡sí señor! Espero que pasen un rato agradable y se vayan satisfechos a sus casas", exclamó Lupita al respetable. Los gritos eufóricos no se hicieron esperar. Con Gaviota del aire, Aquí estoy yo y Tiempo de rosas, la ganadora del Festival OTI nacional de 1978 comenzó el espectáculo. Los espectadores se hallaban impacientes de ver a D'Alessio, ya que tardó en salir. Sus ansias se calmaron a las 22:15 horas cuando ella apareció en el entarimado con un elegante atuendo.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...