(Jam Media)

León, gto.- Lobos BUAP dejó ir el triunfo que lo acercaba a la salvación en la Liga MX tras dejarse empatar 2-2 por León, en partido de la fecha 12 del Clausura 2018, en el Nou Camp.

Julián Quiñones logró doblete para la "jauría" a los minutos 35 y 60, mientras Claudio González contestó en su debut, con sus primeros dos goles en la Liga MX, al 62 y 77, para la "Fiera".

Los poblanos todavía no aseguran la salvación, aunque el punto les da un pequeño empujón en la lucha que tienen, al llegar a nueve unidades, todavía en la parte baja de la tabla; mientras León sigue triste por la eliminación en Copa MX en la semana y está con 15 puntos cerca de entrar a liguilla.

El equipo leonés, centrado ya solo en el torneo de liga, empezó tímido, con poca claridad para abrir espacios o crearlos; fue un primer tiempo en el que Lobos tampoco hizo mucho, pero la única que tuvo en esos 45 minutos la concretó gracias a un gol de cabeza de Quiñones.

Para el segundo tiempo, la BUAP siguió mostrándose más inteligente y agresiva, ya que, en jugada ensayada a balón parado, el jugador cafetalero logró su segundo tanto, en una táctica a dos toques para que, de nuevo de cabeza, batiera al arquero.

Fue el momento para que los "esmeraldas" apretaran tuercas, ya que apenas dos minutos después de haber recibido gol, encontraron la fórmula gracias al debutante González, quien aprovechó un centro al área para marcar el primero de León.

Lobos mostró un cambio de actitud, dejó la iniciativa buscando defender el resultado, pero el ser la peor defensiva del torneo junto, precisamente, con León no le ayudó en su objetivo y el propio González clavó el segundo tanto.

Todavía los locales siguieron intentando la remontada, tuvieron un par más de jugadas claras que por poco no acabaron el gol, mientras Lobos sólo aspiró a que llegara el final para sacar un punto de visitante y lo consiguieron gastando tiempo.

- Pumas tenía tres puntos en la bolsa y casi eliminado a Cruz Azul, maestro en desgracias, pero a escasos segundos de finalizar la prórroga el conjunto de casa rescató el empate a uno que premió su esfuerzo y castigó la complacencia de los universitarios.

Partido entretenido en el estadio Azul, a pesar de la primera se fue sin goles.

El marcador se abrió al minuto 53 gracias a un penalti cometido a Nicolás Castillo que cobró con acierto el delantero chileno. Heridos y casi eliminados, los Cementeros se volcaron al frente con más ganas que ideas. En el intento pudieron recibir el segundo gol, pero los delanteros de Pumas no tuvieron tino.

Se jugaba el minuto 93 cuando Martín Cauteruccio se plantó frente al portero universitario, que alcanzó a desviar el balón a tiro de esquina. La última jugada del partido, remate del chileno Enzo Roco y justo empate para Cruz Azul, que llegó apenas a 12 puntos, lugar 14 de la tabla general y aún con ilusiones de clasificar a la Liguilla.

En tanto que los del Pedregal tienen 16 puntos, ubicados momentáneamente en el sitio 8 del torneo Clausura 2018, a espera de la conclusión de la jornada 11. Para ellos la esperanza sigue viva.

El técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, reconoció que en el empate su equipo no tuvo la tranquilidad al momento de tener el balón, ante un rival que entró mejor, pero aseguró que lucharon por conseguir el resultado.

"Creo que hicimos lo suficiente para luchar por el resultado, el primer tiempo no me gustó tanto, creo que Pumas entró mejor que nosotros, pero no supimos explotar los espacios, tener más calma y más calidad con el balón, nos faltó esa tranquilidad", aceptó.

Dijo también que su escuadra tenía la confianza para hacer más luego del trabajo realizado a lo largo de la semana, pero ahora no les queda más que seguir trabajando pues matemáticamente aún tienen posibilidades.

Notimex Ciudad Juárez, Chih.- Murciélagos derrotó 1-0 a FC Juárez en calidad de visitante, en el partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX, disputado anoche en el estadio Olímpico Benito Juárez.

El solitario anotador fue el ghanés Francis Afriyie, al minuto 74. Con este resultado, los mochitecos sumaron 12 puntos dejando el último lugar general, mientras los juarenses se quedaron con 15 unidades en la posición 12 de la tabla general.

El partido inició con dominio de Bravos, que tomó la batuta en el desarrollo de la primera mitad. A pesar de que Murciélagos empezó insistente, los fronterizos mantuvieron las oportunidades más peligrosas.

El arquero sinaloense Guillermo Pozos recibió una constante serie de llegadas del equipo dirigido por Miguel Fuentes, sin embargo, en la primera mitad el gol no llegó.

Al empezar la segunda parte, los chihuahuenses seguían con la hegemonía, pero el balón no entraba a las porterías.

En la noche del homenaje al fallecido Ezequiel Orozco, Murciélagos sacó fuerza para vencer a Bravos, cuando menos parecía irse arriba en el marcador, lo lograron y de una manera categórica.

Francis Afriyie tomó la bola, se metió al área y disparó cruzado para vencer a Enrique Palos. El ghanés puso el tanto que daba respiro y la ventaja en la pizarra.

En la recta final, los de Juárez reforzaron su ataque. Los tres puntos eran necesarios para estar en la pelea por un lugar en la liguilla; buscaron a toda costa igualar el marcador ante unos mochitecos motivados por el resultado positivo fuera de casa.

Ciudad de méxico.- América quedó roto de ira. Tormenta mental que le costó el invicto en 2018, que se quedó con 15 partidos oficiales.

El demonio escarlata se regodeó en Santa Úrsula, tras ese acto de maldad. El Toluca aprovechó el desequilibrio amarillo para fulminar la imbatibilidad águila con el 1-2 a su favor para hacer del Estadio Azteca un infierno.

La pérdida de los estribos llevó a Miguel Herrera a empujar a Hernán Cristante, quien respondió con otro empujón. A ese arranque de cólera, le siguió, minutos más tarde, el gol decisivo de Osvaldo González (81'), al rematar un servicio de tiro libre. El "Piojo" regresó a ser ese hombre capaz de enloquecer y que le ha costado el trabajo en la Selección. Eso sí, Cristante no se quedó atrás.

Al inicio, América (21 puntos) salió a la cancha decidido a buscar la sonrisa tempranera. Sus circuitos funcionaron a la perfección... durante minuto y medio. Suficiente tiempo para encontrar el alarido del gol, el éxtasis de su parcialidad y la confianza de que sería otra noche triunfal en Santa Úrsula.

Pasaron 90 segundos del arranque del compromiso y con un pase filtrado largo, Jérémy Ménez encontró a Renato Ibarra, quien se enfiló solo hacia el área. Mano a mano que ganó el americanista con tal sencillez que hizo ver al escarlata Alfredo Talavera como un muñeco inerte ante la definición cruzada (2').

El 1-0 tan pronto provocó que el ánimo azulcrema estuviera a tope. Pudo ampliar la ventaja, pero el francés Ménez cometió una falta previa a un tanto anulado a Oribe Peralta.

Toluca (24 unidades) a partir de entonces, entendió que de nada le serviría replegarse. Echó mano de un hambriento Rubens Sambueza. El volante argentino emparejó el trámite del juego con su virtuosismo individual para quitarse marcadores y genialidad para descubrir espacios con sus trazos. También empató el marcador. Cruzó un rechace al centro de Agustín Marchesín, pidió perdón al Azteca por herir al americanismo (9').

Los Diablos se agigantaron, las Águilas perdieron la estabilidad emocional. Se ganaron tarjetas amarillas Bruno Valdez, Oribe Peralta, Mateus Uribe y Ménez. Y en un error de marcación, Valdez tuvo que hacerle una carga al pecho al atacante de los mexiquenses, Alexis Canelo. El árbitro Jorge Pérez Durán le sacó la segunda amarilla al defensa emplumado. La expulsión puso contra la cuerda al América y su invicto en 2018.

Pero la desconcentración pesó más en el ánimo americanista, que terminó por perder el duelo en casa con el tanto de González. No quedan más invictos en el torneo

GUADALAJARA, Jal.- Si Jürgen Damm fuera más exacto en los centros y tuviera gol... Sería un jugador que estaría en Europa. Pero no... Damm es peligroso, punzante, pero ineficaz a la hora buena, generó mucho, pero no ganó nada, y por eso Tigres dejó ir vivo al Guadalajara.

La presentación de Francisco Gabriel de Anda no fue la más halagüeña. Las Chivas, aunque le dieron buen juego al campeón reinante, no llegaron a dominar realmente el juego, a ser los mandones dentro de la cancha, fallaron arriba y sufrieron abajo. Lo peor, la Liguilla se aleja cada vez más. Sólo un milagro las podría meter a las finales... Pero para que los milagros existan, hay que trabajarlos.

El Rebaño ha mejorado. Sí, ya no es el equipo tan endeble, pero tampoco fue el dominador. Tigres fue el que dominó y quien tuvo las mayores aproximaciones de peligro, mas sin André-Pierre Gignac en la cancha por lesión, la contundencia baja en demasía. Enner Valencia tuvo la oportunidad de hacerse sentir, de recuperar la titularidad perdida, pero no.... Su actuación demostró que Ferretti no se equivocó al mantenerlo en la banca.

Por parte del Guadalajara, de nueva cuenta Rodolfo Pizarro fue quien dio la cara. El volante se mostró punzante, con muchas ganas de mostrarle algo a alguien y decir que está más vivo de lo que muchos creen.

Torreón, coah.- Se presentó ayer la edición XXXIX del tradicional Torneo Anual de Tenis de Semana Santa del Club Campestre Gómez Palacio, certamen que se disputará del 27 de marzo al 1 de abril en las impecables canchas de concreto del club gomezpalatino.

Todos los pormenores del certamen se dieron a conocer ayer mediante rueda de prensa a la que asistieron los miembros del comité organizador, en compañía de los profesores del deporte blanco pertenecientes al club, quienes lanzaron la atenta invitación a toda la comunidad lagunera para que participen en uno de los eventos más importantes del deporte blanco en la región.

Se jugará en modalidad de singles y dobles, bajo el sistema de juego Round Robin o "Todos contra todos", con las categorías Primera, Segunda y Tercera Fuerza, Novatos, así como la mixta de 12 años y menores, con las futuras promesas laguneras del deporte blanco. En todas las categorías de singles, los partidos serán a ganar 2 de 3 sets, en caso de empate, el tercer set se jugará a "Súper muerte Súbita" a 10 puntos.

El reglamento, será el vigente de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), donde se marcará default a los jugadores que no se presenten posterior a los 15 minutos de la hora señalada dentro del draw. Se premiará con trofeo al primero y segundo lugar de cada categoría y rama. Los registros se cierran el próximo viernes 23 de marzo, al filo de las 15:00 horas.

Torreón, coah.- La plaza de toros Alberto Balderas de Ciudad Lerdo albergará la segunda edición del festival taurino El Toreo se viste de azul, a celebrarse el sábado 21 de abril a las 17:00 horas.

Ayer se dieron a conocer los detalles de este acontecimiento de la tauromaquia en La Laguna, encaminado a recolectar fondos para apoyar los distintos programas de la fundación "Sonrisa Azul", dedicada a la atención de niños con el trastorno del autismo. La reunión informativa fue encabezada por el matador Arturo Gilio Handam, acompañado por Fernando Vázquez Camacho, presidente de la Fundación Sonrisa Azul y por Alejandro Ruiz Mendoza, gerente del Parque España de Torreón.

El cartel de este festival taurino que vivirá su segunda edición en la región lagunera, es encabezado por el matador Antonio García "El Chihuahua", a quien la afición lagunera conoce muy bien, ya que en la misma plaza lerdense realizó diversas actuaciones durante su etapa como novillero. Figura también en el cartel, el matador Arturo Saldívar, uno de los toreros mexicanos más activos en la actualidad, ha logrado triunfar en la plaza de Ciudad Lerdo y también cuajó buenas actuaciones en la temporada grande de la Monumental Plaza de Toros México.

Hará su presentación en la plaza lerdense el colombiano Luis Miguel Castrillón, quien ha hecho una buena carrera en su natal Cali y ahora se encuentra probando suerte en territorio mexicano, logrando cortar orejas en diversas plazas.

Finalmente, partirá plaza el aficionado práctico David González, quien igualmente actuó durante el festival del año pasado y con el deseo de seguir aportando a la causa de la fundación, volverá a ponerse frente al toro.

Se lidiarán cuatro astados de una ganadería por definirse.

Osvaldo Rodriguez (i), del León, y Julián Quiñones, de Lobos BUAP, durante el juego de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2018.

Enzo Roco festeja después de marcar el gol del empate.

El encuentro sirvió para recordar al recién fallecido Ezequiel Orozco.

Alex Ibarra (i), del América, y Rubens Sambueza, del Toluca, durante el juego de la jornada 12 del Torneo Clausura 2018.

Jürgen Damm (i), de Tigres, y Edwin Hernández.

Dieron a conocer los pormenores del tradicional torneo.

El anuncio se llevó a cabo ayer mediante rueda de prensa.

