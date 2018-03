Provocación de EPN decir que está en juego reforma energética: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo su decisión de "rescatar el petróleo" para beneficio de los mexicanos, contra el punto de vista del presidente Enrique Peña Nieto, quien este viernes dijo que el 1 de julio se decide si la reforma energética de mantiene o se cancela.

En un mensaje en video de minuto y medio, López Obrador señaló que Enrique Peña Nieto contradijo su ofrecimiento de no meterse en la elección, al señalar que la reforma energética está en riesgo.

López Obrador ha dicho que cancelaría la reforma energética, y del comentario presidencial dijo que "No voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enojar. Corazón caliente cabeza fría".

"Vamos a rescatar el petróleo, la industria eléctrica, en el marco de la legalidad, no vamos a cometer ninguna arbitrariedad", dijo.

Comentó que "los recursos naturales del país van a ser para beneficio de los mexicanos".

Aseguró: "No va haber gasolinazos, se los puedo garantizar, ni va a aumentar la luz, ni el gas, como ha venido sucediendo en este sexenio".

Sin señalar la forma de evitar alzas, López Obrador indicó que "no hay ninguna justificación para que aumenten los precios de los energéticos".

Dijo que "nuestro país tiene petróleo y compramos las gasolinas por el negocio de los huachicoleros de arriba. Todo eso se va a terminar, y vamos a cambiar las cosas".





