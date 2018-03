Correcto, que se revise proceso de independientes: Meade

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

A pesar de abanderar la candidatura presidencial de 3 partidos políticos: PRI-PVEM-NA, José Antonio Meade, aseguró que de todos los aspirantes él es el único ciudadano en referencia a que no es político, a su considerar.

"El único ciudadano en esta contienda soy yo. Más allá de quienes, incluso estén en la boleta o no, de las seis alternativas que estaban, la única alternativa sin militancia, la única alternativa ciudadana es la mía", señaló.

Meade Kuribreña se reunió hoy con profesores de la Facultad de Derecho, de donde es él egresado.

A su salida, fue cuestionado por medios de comunicación sobre la coyuntura electoral en donde los aspirantes independientes a la Presidencia de la República están en tela de juicio.

"Pues es un proceso, qué bueno que se deslinde, que se revise. Entiendo que los independientes han manifestado inconformidad y que abrirán un proceso para que puedan ir alegando lo que a su derecho convenza. Y me parece bien, yo creo que es correcto que se vaya revisando, que se vaya deslindando y que tengamos certeza de quiénes participen. Yo creo que en la elección las diferentes voces", respondió sobre el señalamiento de que Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", y Armando Ríos Piter son expuestos por presuntamente haber falsificado apoyos para lograr su candidatura.

Cuestionado sobre Margarita Zavala, quien presentó más de 1 millón de firmas de apoyo pero al menos la mitad son irregulares, Meade Kuribreña prefirió no opinar.

"A mí no me toca, en este caso, ni darle seguimiento al proceso ni hacer comentarios ni juicios de valor. Yo lo que creo, y he reiterado, es que en todos estos casos seamos respetuosos de las instituciones, de los procesos y de los tiempos", indicó.





Cuestionado sobre Margarita Zavala, quien presentó más de 1 millón de firmas de apoyo pero al menos la mitad son irregulares, Meade Kuribreña prefirió no opinar. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones 2018MeadeJosé Antonio Meade

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...