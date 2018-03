Divulga Vaticano carta de Benedicto XVI sobre papa Francisco

CIUDAD DEL VATICANO.-

El Vaticano cedió a la presión este sábado y divulgó la carta completa del papa emérito Benedicto XVI sobre el papa Francisco tras ser duramente criticado por citar la misiva de manera selectiva en un comunicado de prensa y manipular digitalmente una foto.

La parte previamente escondida de la misiva muestra la verdadera razón por la que Benedicto rehusó comentar sobre un compendio de libros sobre el historial teológico y filosófico del actual pontífice, que fue publicado por el Vaticano y lanzado para conmemorar su quinto aniversario en el papado.

Benedicto resaltó que uno de los autores involucrado en el proyecto había lanzado ataques "virulentos", "antipapales" en contra de su pontificado y enseñanzas. Dijo que estaba "sorprendido" de que el Vaticano haya escogido a ese teólogo para incluirlo en el volumen 11 de "La teología del papa Francisco".

La oficina de prensa del Vaticano dijo el sábado que divulgó la carta completa debido a la polémica que se desató por la presunta manipulación de información cuando el volumen fue lanzado el lunes, en la víspera del aniversario de Francisco.

Dijo que la decisión inicial de esconder parte de la carta fue por discreción "no por tratar de censurar".

El escándalo abochornó al Vaticano en la última semana y agrandó el creciente abismo entre los simpatizantes del papado pastoral de Francisco y conservadores que añoran el papado doctrinal de Benedicto.

En Twitter, el hashtag #releasetheletter (#divulgalacarta) se viralizó entre los católicos conservadores mientras crecía el escándalo.

La oficina de prensa del Vaticano, en particular, fue acusada de divulgar "noticias falsas" por haber omitido partes clave de la misiva de Benedicto y -conforme reportó The Associated Press- deformó digitalmente la foto del documento donde Benedicto comienza a explicar por qué él no quiere comentar sobre el libro.

El escándalo comenzó el lunes cuando el prefecto de la oficina, monseñor Darío Vigano, leyó pasajes de la carta de Benedicto en voz alta durante la presentación del libro. En las partes que Vigano escogió leer, Benedicto confirma que Francisco tiene una sólida educación tanto teológica como filosófica y elogia la iniciativa del libro por mostrar la "continuidad interior" entre los dos papados.

