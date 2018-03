Chumel no le teme a AMLO

TORREÓN, COAH.-

Chumel Torres dice que si gana 'El Peje' las elecciones confía en que éste no censurará programas como el de él, Chumel con Chumel Torres, que recién inició su tercera temporada

Pese a que Andrés Manuel López Obrador lidera las encuestas rumbo a la silla presidencial, Chumel Torres dice que no cree que gane, y si esto ocurre confía en que "El Peje" no censure los programas de TV o de Internet que se mofan de la política mexicana.

Chumel ha criticado a AMLO por sus acciones, le ha dado bastante material para sus emisiones El pulso de la república que aparece en Youtube y Chumel con Chumel Torres que recién inició su tercera temporada por HBO.

En una entrevista con El Siglo de Torreón, Torres habló de AMLO. Dijo que le gustaría entrevistarlo siempre y cuando tanto su equipo de campaña como él no le pidan que les muestre con anterioridad las preguntas que le haría.

"Dudo que Andrés Manuel gane, quién sabe, pero si sí, no sé, se me hace que le va a perjudicar mucho más en caso de que él quiera callar un programa que es en este caso es de comedia, como el caso de Chumel con Chumel Torres. Confiamos en que en general todos los políticos son y serán inteligentes para poder soportar el fuego", comentó.

El también ingeniero externó que espera que en las próximas elecciones a Presidente, gobernadores, alcaldes y demás cargos públicos todos los mexicanos sin excepción salgan a votar.

"Me parece preocupante que hay muchos usuarios en redes sociales que apoyan candidatos, pero cuando se llega el día de las elecciones no acuden a votar. Esto debe de preocuparnos y ocuparnos, debemos de votar, si no lo hacemos, estamos renunciando a un derecho que nos costó mucho obtener", dijo.

Por otro lado, Torres explicó que se encuentra muy emocionado porque la tercera entrega de Chumel con Chumel Torres ha funcionado de maravilla desde su estreno que ocurrió el pasado 16 de febrero.

"Creo que el éxito del programa se debe a que abordamos temas que tienen que ver con toda Lationoamérica y a que podemos hablar de lo que sea sin censura. No seguimos un guión y eso también es importante, pese a que luego enfrentamos problemas como hace poco que dije que Paraguay no existía, me metí en un pedote, sin embargo, aclaré que sólo era broma y que estamos en una emisión de comedia".

Hace unos días, Guillermo del Toro fue criticado en redes sociales porque dio su discurso en inglés luego de triunfar en los premios Oscar. A Chumel no le pareció la actitud de los quejosos evidenciando su molestia en Twitter.

"La verdad es que Internet ya está en un punto como "inmamable", todo les molesta. En el caso de Guillermo, lo atacaron porque no habló en español, lo cual se me hizo ridículo. Del Toro fue a una premiación en Los Ángeles, California por lo tanto tenía que hablar en inglés".

Chumel Torres rechazó durante la entrevista ser un periodista. También dijo que no le agrada que lo consideren un "influencer" para los jóvenes.

¿'El Peje' lo lanzó a la fama?

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón ocurrida en la Ciudad de México, Chumel dijo que gracias a un tuit que escribió en el que criticaba a AMLO lo llamaron para escribir una columna, lo que se volvería un trampolín en su carrera.

"Soy Chumel Torres, ingeniero de profesión. Soy de Chihuahua, ejercí 10 años la ingeniería, soy un ingeniero muy inteligente. Hace tiempo escribí un tuit criticando a López Obrador, gracias a eso me llamaron para escribir una columna de política.

"Posteriormente propuse a varios periódicos del país un noticiero, ninguno lo quiso; así que me animé a subirlo a Youtube bajo el nombre de El Pulso de la República y "punch" que pega y tres meses después teníamos 1.5 millones de suscriptores y recibíamos 15 millones de visitas al mes", comentó en aquella ocasión.







