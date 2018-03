Resalta disparidad en costo de licencias; en Lerdo cuesta $1,037

LERDO, DGO.-

LERDO, DGO







COMENTAR

Aunque el Estado de Durango cobra 677 pesos por la licencia de conducir en todos los municipios, los ciudadanos pagan al final por ella cantidades muy distintas dependiendo de en qué municipio la tramiten.

Esto se debe a que los municipios hacen otros cobros correspondientes a exámenes de forma discrecional, es decir, a criterio establecen el costo de los mismos, que la ciudadanía paga y en ocasiones tampoco son aplicados.

Así, mientras un ciudadano paga en Lerdo 1,037 pesos por la licencia de conducir, en Gómez Palacio este mismo trámite cuesta 800 pesos, mientras que en Santa María del Oro sólo se hace efectivo el cobro estatal, es decir, sólo los 677 pesos.

Lo anterior no tendría por qué ocurrir, ya que sí se establecen cuotas fijas en la ley. No obstante los cabildos locales y el Congreso del Estado son los encargados de aprobar las leyes de ingresos y se han aprobado con estas disparidades.

La Ley de Hacienda Del Estado de Durango, publicada en el portal del Congreso de Durango, y cuya última reforma fue el 26 de junio de 2017 (según señala la misma ley) establece claramente en su Artículo 60-B los cobros, a los que tanto el Estado como los municipios tendrían que apegarse en cuanto a los derechos por los servicios que presta el Estado, relacionados con el tránsito vehicular y que señala, establece que debieran ser cubiertos con una cuota representada en base a la UMA diaria o fracción de la misma. La UMA es la abreviación de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación que entró en vigor a partir del 1 de febrero de 2018. El valor diario de la UMA según la Secretaría de Hacienda y Crédito Públco (SHCyP) para este 2018 es de 80.60 pesos.

La citada Ley duranguense establece que la expedición de licencias de manejo para automovilista con vigencia de tres años costaría una cuota de 6 UMAS o una fracción de la misma (podría ser menor). Pero 6 UMAS al valor actual equivalen a 483.6 pesos, no a los 677 pesos que cobra el Estado por la licencia.

La misma Ley duranguense establece tres diferentes exámenes aplicables a los particulares que desean tramitar su licencia: el médico, el psicológico y el teórico práctico. Cada uno de éstos costaría 2 UMAS (o fracción de las mismas), es decir, 161.2 pesos cada examen.

Sin embargo, Lerdo cobra 180 pesos por el examen médico y otros 180 pesos por el examen vial (que no se aplica), Gómez cobra 123 pesos por el examen médico y no aplica (ni cobra) ninguno de los otros dos exámenes. Por alguno de estos tres exámenes el municipio de El Salto cobra 80 pesos, Cuencamé cobra 180 pesos, Santa María del Oro no los cobra, Mapimí cobra 150 pesos, Nazas 80 pesos, Durango (capital) 46 pesos y Lerdo cobra 360 pesos. Debido a lo anterior, un ciudadano común pagará por su licencia de conducir particular ya en total, 800 pesos en Gómez Palacio, 752 pesos en El Salto, 857 pesos en Cuencamé, 677 pesos en Santa María del Oro, 827 pesos en Mapimí, 757 pesos en Nazas, 723 pesos en Durango, capital, y 1037 en Lerdo.

Actualmente hay ciudadanos de La Laguna de Durango que tramitan la licencia de conducir en el vecino municipio de Torreón, en el estado de Coahuila, donde el Estado cobra 653 pesos por ella, aunque el contribuyente sí tiene que acreditar un solo examen teórico y práctico de manejo, aunque también se da la opción de que en el caso de presentar una licencia de conducir emitida por otro Estado o incluso otro país, se anexa copia de la misma y ya no es necesario presentar dicho examen.





Diferentes. Cada municipio en Durango cobra los exámenes que quiere para la licencia y a diferentes precios y unos no los aplican. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: licencias de conducir

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...