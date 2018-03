Actriz porno es amenazada tras hablar sobre Trump, dice abogado

LOS ÁNGELES, EU.-

LOS ÁNGELES, EU







La actriz porno que dice haber tenido una "relación íntima" con Donald Trump antes de que fuera electo presidente ha sido amenazada de daños físicos, dijo su abogado el viernes.

Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, ha estado tratando de invalidar un acuerdo de confidencialidad que firmó días antes de la elección presidencial del 2016 para poder hablar sobre su relación con Trump, que según ella comenzó en el 2006 y continuó como por un año.

El abogado de Clifford, Michael Avenatti, le dijo a The Associated Press que su cliente ha sido "amenazada de daños físicos", pero no dio detalles. No dijo si es que las amenazas fueron hechas por alguien vinculado al presidente, a la campaña de Trump o a la Organización Trump.

Clifford hablará sobre las amenazas en un segmento de "60 Minutes", de CBS, que está programado para ser televisado este mes. Avenatti dijo que él confiaba en que la gente le creería a su cliente tras ver la entrevista.

"Hubo un hecho y un encubrimiento, y el pueblo estadounidense se va a enterar de ambos en la entrevista y después de eso", dijo el abogado durante una entrevista en "Morning Joe", de MSNBC.

La portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo a reporteros que ella no estaba enterada de lo que pasaba y no había hablado con el presidente sobre el asunto.

Pero, agregó, "obviamente tomamos en serio la seguridad de todas las personas" y ciertamente condenaríamos a cualquier persona que esté amenazando a otra persona".

La semana pasada, Clifford entabló una demanda en Los Ángeles para invalidar el acuerdo de confidencialidad a fin de "aclarar la situación" y ha ofrecido devolver los 130,000 dólares que recibió en pago para no hablar sobre la relación. La demanda de Clifford sostiene que el acuerdo de confidencialidad que firmó en octubre del 2016 es legalmente inválido porque solo fue firmado por Clifford y el abogado de Trump, Michael Cohen, pero no fue firmado por Trump.

La querella indica que ella comenzó a tener a una "relación íntima" con Trump en el 2006, la cual continuó "hasta muy entrado el 2007". Agregó que la relación incluyó encuentros en Lake Tahoe, Nevada, y Beverly Hills, California. Trump se casó con su esposa actual, Melania Trump, en el 2005, y su hijo Barron nació en el 2006.





