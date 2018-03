'Desháganse de Snapchat'

EFE

Los ángeles, eu.- Rihanna arremetió ayer contra Snapchat por un anuncio publicado en esta red social en el que se trivializaba la violencia machista haciendo referencia a la agresión que sufrió la cantante por parte de su antiguo novio Chris Brown.

En los últimos días, diferentes usuarios criticaron el anuncio alojado en Snapchat de un juego titulado Would you rather (Preferirías, en inglés) en el que se instaba a los internautas a elegir sobre abofetear a Rihanna o darle un puñetazo a Chris Brown.

En el anuncio aparecían imágenes de la cantante y de quien fue su novio, que en 2009 fue declarado culpable de agredir y proferir amenazas de muerte contra ella.

Tras las quejas en las redes sociales, incluida la de la hija de Bill y Hillary Clinton, Chelsea Clinton, Snapchat retiró el anuncio y dijo el martes que había sido "revisado y aprobado por error", ya que violaba sus condiciones de publicidad en la plataforma.

No obstante, Rihanna criticó en un mensaje en su cuenta de Instagram que el anuncio llegara a ver la luz en Snapchat.

"Me gustaría llamarlo ignorancia, ¡pero sé que no son tan tontos!", dijo la artista en su escrito.

"Ahora SNAPCHAT ya sabes que ya no eres mi app favorita. (...) ¡Gastas dinero para promocionar algo que intencionalmente se burlará de las víctimas de violencia doméstica!", escribió la diva.

"Pienso en todas las mujeres, niños y hombres que han sido víctimas de violencia doméstica en el pasado, y especialmente en todos aquellos que aún no lo han contado... ¡Nos has abandonado!".

"Desháganse de la aplicación", remató.

Poco más de una hora después de la publicación de este mensaje, Snap Inc., la empresa matriz de Snapchat, había perdido 4,31% de su valor en la Bolsa de Nueva York.

En febrero, Snap perdió mil 300 millones de dólares de su valor bursátil cuando la estrella de la telerrealidad Kylie Jenner, con 25 millones de seguidores en Twitter, dijo en un tuit que ya no usaba Snapchat.

Además, la cantante puntualizó que su mensaje no se debía tanto a su reacción personal tras el anuncio como a lo que pudieran sentir las mujeres y niños víctimas de la violencia machista.

En un comunicado posterior a la crítica de Rihanna, que fue remitido al medio especializado en tecnología The Verge, Snapchat insistió en sus disculpas: "Este anuncio es repugnante y nunca debería haber aparecido en nuestro servicio (...). Estamos investigando cómo sucedió para asegurarnos de que no pase nunca más".

