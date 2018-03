No tengo antecedentes penales: abogado

El Siglo de Torreón

Alberto Romero Castañeda, representante del despacho aprobado hace una semana por el Consejo Directivo del Simas para encargarse del litigio que enfrenta con Ecoagua, asegura tajante: "no tengo antecedentes penales, definitivamente no".

Y dice que la situación "se comprueba muy fácil, yo pediría que fuera al Cereso de Torreón en el fraccionamiento Latinoamericano y tramitara una Carta de Antecedentes a mi nombre y te vas a dar cuenta de que no los tengo". No obstante, asegura que no tiene intención de presentar una Carta de No Antecedentes Penales a la firma del contrato que se hará en los próximos días con el Simas para la representación jurídica "porque no lo considero necesario".

El abogado comenta que, por su capacidad profesional y experiencia, se siente confiado en lograr buenos resultados en el litigio.

Respecto a su opinión sobre el historial judicial que se ha hecho públicamente de él, dice que "no existe, no hay tal y desconozco el por qué tanto alboroto por el nombramiento para llevar un asunto".

Romero Castañeda prefiere reservarse la respuesta con relación a la causa a la que se pueden atribuir los señalamientos que se han hecho de él en diferentes medios de comunicación, y dice: "muy pronto vamos a ver los resultados, vamos a ver qué es lo que está pasando y van a ver qué es a lo que le temen y por qué tanto alboroto, yo lo único que voy es a defender al Simas en el caso Ecoagua, es todo lo que voy a hacer".

Aclara que "este alboroto" no es porque antes de ser aprobado como el nuevo representante legal de Simas, ya tenía poderes para solicitar el expediente del caso Simas-Ecoagua, "pido ser muy claro en un punto: el hecho de acudir ante una autoridad judicial para pedir información del estado que guardan los expedientes no constituye ninguna actividad jurídica, es obvio entender que a la nueva administración le interesaba saber el estado que guardan esos asuntos… son varios los que se están ventilando, es ese caso, pero en diferentes frentes, porque la administración saliente o no tuvo tiempo o no pudo o no quiso aclarar exactamente el estado en que estaba ese problema".

Por lo que se refiere a las condiciones en las que se firmará el contrato y de acuerdo a la información proporcionada por los consejeros integrantes de la Comisión Ecoagua que en voz del regidor Enrique Sarmiento informaron que pidió un anticipo para viáticos de un millón de pesos, dice: "todos trabajamos para que nos paguen y lo que voy a realizar es un trabajo, si entras a trabajar tienes que poner en claro las condiciones en las que vas a hacerlo... yo no soy empleado, yo brindo un servicio externo".

La semana pasada en Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Simas presidida por el alcalde Jorge Zermeño, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván informó que el acuerdo fue revocar los poderes al despacho Nassar Nassar y Asociados que lleva el caso desde el año 2016.

Con 7 votos a favor, incluyendo el del alcalde Jorge Zermeño, 5 abstenciones de parte de igual número de cámaras empresariales y uno en contra del regidor Enrique Sarmiento, se hicieron dos rondas, una para quitarle los poderes a Nassar Nassar y la segunda para contratar a Alberto Romero Castañeda. Al término de esa Sesión Extraordinaria realizada en las instalaciones del Simas y respecto a presuntos antecedentes penales, del abogado contratado, Sergio Lara ponderó sus capacidades de más de 35 años litigando y como catedrático de prestigiadas universidades. "Sería hacer juicios de valor sobre una persona, yo no me prestaría a estar opinando sobre determinada persona, resulta aventurado estar hablando mal... es un profesional se le contrata por sus servicios, no tiene antecedentes penales, chequen, soliciten una carta de no antecedentes, a veces los abogados resultan polémicos".

Respecto a las abstenciones de algunos organismos empresariales, Romero Castañeda, dice "bueno, con esto te respondo, ya el nombramiento se dio, si se abstuvieron o no, no es problema mío, no sé por qué lo hicieron, no sé qué interés tengan, desconozco la causa, mi nombramiento salió por mayoría... Desconozco qué hay detrás de esto".

Contrato. Alberto Romero Castañeda es representante de la firma que se hará cargo de representar al Simas en litigio.

