Ven rentable una ruta troncal por Periférico

Para Coahuila sí resulta rentable crear una ruta troncal del Metrobús por el periférico, por lo que sí hay disposición de "empujar" un proyecto en conjunto con el estado de Durango, pero sería en una segunda etapa, afirmó el secretario de Infraestructura en Coahuila, Gerardo Berlanga.

Recordó que en el proyecto autorizado y que fue compromiso presidencial, era que el Metrobús pasaría por bulevar Miguel Alemán y no por el periférico

Agregó que el planteamiento que hacen los alcaldes de modificar la ruta del primer proyecto, en el lado de Durango, retrasaría la entrega de los recursos hasta el 2019 y reiteró que se buscarían los recursos para un segundo proyecto de una ruta que cubra el periférico, desde Lerdo al entronque con la carretera Torreón-Matamoros.

"Si me dices a mi que es rentable una ruta por el periférico, pues claro que sí, sería una inversión muy importante, pero ya cambiar un proyecto es obvio que los va a llevar hasta el 2019".

Sobre la posibilidad de que los municipios de Durango pudieran perder los recursos si insiste en modificar el proyecto, el secretario de Infraestructura afirmo que no, que podría "bajar" el dinero y aplicarlo en pavimentación, "pero ya no me corresponde a mí".

"Lo que yo sí sé es que el proyecto es por el Miguel Alemán y lo del periférico a nosotros también nos interesa, de hecho las reuniones que tengo pendientes con el estado de Durango es que estemos de acuerdo para el año que entra, crear otra ruta troncal, que es justamente por el periférico".

Recordó que existe el Pimes (Planes Integrales de Movilidades Urbanas) y en el caso de Coahuila no sólo se contempla una ruta troncal, sino cinco, y es justamente todo el periférico, pero éste sería un sistema que va a ir avanzando durante los siguientes años, para que a más tardar en unos 10 años la Zona Metropolitana tenga ya un red muy eficiente de transporte.

Finalmente explicó que el proyecto se tendría que ingresar en septiembre y sería más sencillo por la sección, los planos que existen, además se tiene conocimiento que son muy pocos los transportistas que cubren esa ruta y "en vez de negociar con veinte o treinta, sería con uno o con dos"

No imponemos modelo

"No estamos imponiendo ningún modelo de negocio, sino que se hará en consenso con los transportistas", fueron las palabras del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en relación a las dudas que existen por parte de los transportistas del lado de Matamoros, sobre su participación en el proyecto del Metrobús.

Reiteró que se está buscando el consenso con todos los transportistas, aunque adelantó que hay reglamentos muy específicos en la operación del servicio porque de ellos depende que se liberen los recursos para la adquisición de las unidades, pues se tiene que tomar en cuenta; el modelo de tarjeta de prepago, el fideicomiso para poder garantizar el mantenimiento de camiones, el surtimiento de combustible.

"Aquí sería consensar los intereses de Matamoros, porque una cosa es la llegada del pasaje a Matamoros y otra cosa son los usuarios que vienen de los ejidos que convergerán en la terminal en donde terminará la ruta del Metrobús y eso lo vamos a consensuar con Juan Carlos (el alcalde) y con los transportistas".

Futuro. El proyecto a futuro es crear una ruta troncal del Metrobús por el periférico, que abarque desde Lerdo a Matamoros y en un plazo de 10 años contar con un sistema de transporte eficiente.

