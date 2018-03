Lanzan llamado de apoyo por 'Chemita'

TORREÓN, COAH.-

Como resultado de un ambiente de violencia psicológica que sufrió Isabel durante su embarazo, su pequeño José María nació justo a los 7 meses de gestación, situación por la que hoy lucha por vivir.

Debido a su delicado estado de salud, cuyo diagnóstico se mantiene como reservado, se ha acumulado una cuenta superior al millón de pesos en un hospital privado, por lo que ahora su madre lanza un llamado de ayuda a las autoridades estatales y municipales así como a la sociedad en general.

Isabel García, cuenta que debido a la preeclampsia que se generó debido de la serie de agresiones que sufrió por parte de su pareja, como el negarle incluso la comida, hoy el pequeño sufre las consecuencias.

Fue el 22 de diciembre del año pasado, que "Chemita" nació en el Hospital General con un peso de 1.750 gramos y 42 centímetros. Aunque los médicos lucharon por controlar la presión de Isabel, no fue suficiente, por lo que fue necesario realizar una cesárea.

“A pesar de las carencias del Hospital General, lo sacaron adelante, mis respetos, después de 15 días, el 5 de enero me entregaron a mi hijo a las 12:15 del día, pesando casi dos kilos y con un estado óptimo de salud”.

Pero una semana después, el pequeño comenzó a sufrir apnea, dejando de respirar largos períodos, por lo que acudió a un hospital privado al oriente de la ciudad, donde pasó una noche, para después ingresar al Hospital Infantil. Ahí le informaron que el bebé presentaba problemas de reflujo. Fue dado de alta el 19 de enero.

A partir del martes 30 todo cambió. “Encuentro a mi hijo sin vida, sin latidos. Estaba por prepararle un biberón. Cuando le veo sangrita en la nariz, dije está broncoaspirando”, cuenta desagarrada Isabel, quien tiene estudios de enfermería.

De inmediato le practicó maniobras de RCP, salió de casa, sin zapatos y con su hijo en brazos a pedir ayuda. Un joven desconocido detuvo su auto y la llevó al hospital más cercano, que es la institución privada. Ahí le hicieron nuevamente resucitación.

“Veo entrar a un sacerdote dice, mi bebé ya murió, el padre se puso a rezar conmigo, salió el médico y me dijo, ya agarró su corazón pero está muy grave”.

A lo largo de estas semanas, el pequeño "Chemita" mantiene su lucha por vivir. Aunque debido a la gravedad de su estado le fue inducido un coma, aún no ha despertado de el.

Ante la larga cuenta que se ha acumulado en la institución privada, Isabel creó una cuenta en Facebook para pedir ayuda llamado Unidos por Chemita. En ella, se aprecia una sesión de fotos que su madre realizó durante su corta estadía en casa.

Aunque ya sostuvo un encuentro con personal del DIF Estatal, el trato no fue el esperado, “me dijeron que me podía apoyar pero me dijo que si sabía las condiciones de José María, que yo para qué quería un bulto, que para qué si podía tener otro hijo”.

Razón por la que ahora invita a la ciudadanía a sumarse a su causa, acudiendo o atendiendo a las acciones que se lleven a cabo para obtener recursos.

Invitan a la ciudadanía a sumarse a su causa, acudiendo o atendiendo a las acciones que se lleven a cabo para obtener recursos. (CORTESÍA)

(CORTESÍA)

Etiquetas: chemitaniño chemita

