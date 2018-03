'Hay candidatos buena gente y otros que no', dice Donald Trump

OTAY MESA, EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este martes mención al proceso electoral en México al afirmar que hay candidatos [a la Presidencia] que son "muy buena gente" y "otros que no", al tiempo que auguró que el próximo mes se sabrá si su gobierno puede llegar a algún entendimiento con el mexicano.

A pocos metros de territorio mexicano y rodeado de los prototipos de muro fronterizo, Trump pronunció un discurso preparado para la ocasión frente a un pequeño grupo de periodistas que le acompañó en la visita —entre los que estuvo presente EL UNIVERSAL— en el que dijo que su administración trabaja en "arreglar las cosas con México".

"Estamos trabajando. Estamos tratando de arreglar las cosas. Ya veremos si ocurre o no", dijo.

"Veremos a lo largo del próximo mes si ocurre o no con su administración. Dentro de poco hay elecciones en México. He oído que tiene a buenos candidatos y otros que no son tan buenos. En cualquier caso, lo vamos a manejar", sin especificar a quién se refería con cada definición.

A pesar de eso, altos cargos de la administración han mostrado su preocupación en otras ocasiones por el liderazgo del candidato Andrés Manuel López Obrador en las encuestas y la posibilidad de que sea el próximo inquilino de Los Pinos.

Trump también alabó al presidente Enrique Peña Nieto, a quien consideró un "fantástico tipo" y un "buen negociador" que "quiere al pueblo de México y trabaja muy duro" y con quien tiene una "magnífica" relación.

Sin embargo, esta "fantástica" relación con el mandatario mexicano, a quien el magnate llama por su nombre, "Enrique", tiene lo que definió como "un par de desacuerdos" que, en los próximos 30 días, se verá si se pueden salvar. "En el próximo mes verán si eso ocurre bajo este gobierno, me refiero a su gobierno", resumió.

Lo anterior se interpretó como referencia al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

"[Enrique Peña Nieto] es un buen negociador", dijo el jefe de la Casa Blanca del presidente mexicano. "Estamos tratando de arreglar las cosas, veremos si ocurre o no. No sé si va a ocurrir", precisó.

Desde hace tiempo, las elecciones del 1 de julio son vistas como una fecha límite y que podrían condicionar la renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

El otro punto de fricción entre Washington y Ciudad de México es precisamente, el muro fronterizo, cuyos prototipos visitó ayer el mandatario estadounidense. Este tema y, en particular, la insistencia de Trump de que sea México quien pague la factura de su construcción ha provocado ya en dos ocasiones la cancelación de una visita de Peña Nieto a la Casa Blanca.

Por otra parte, el magnate celebró la "crucial" cooperación con las autoridades mexicanas en temas de seguridad fronteriza, un trabajo que pidió que se siga realizando.

En ese sentido, Rodney Scott, agente en jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego, aseguró que México es un "gran socio" en temas de seguridad.

Después de que la Casa Blanca y el gobierno mexicano anunciaran en febrero que buscaban cerrar el compromiso para una reunión entre los dos mandatarios, una posterior conversación telefónica entre ellos, en la que el tema del pago del muro hizo postergar el encuentro, Trump se negó a reconocer públicamente el rechazo de México a financiarlo, como él ha prometido una y otra vez a sus simpatizantes desde su campaña electoral.

Su yerno y asesor, Jared Kushner, viajó recientemente a México y acordó con Peña Nieto que la celebración del encuentro dependerá "del nivel de progreso" que se alcance en distintos temas bilaterales y en la negociación del TLCAN.





