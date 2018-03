Interponen denuncia contra policías

EL SIGLO DE TORREÓN

Por hostigamiento, dada la constante presencia de elementos y unidades de Fuerza Coahuila en las inmediaciones de su domicilio en el ejido Piedras Negras, fue presentada una denuncia contra la citada corporación policíaca estatal.

"Vinimos ya a presentar una denuncia contra Fuerza Coahuila y espero que con esto ya tomen cartas en el asunto sobre estos elementos; de que las cosas no pueden estar así, no somos los primeros que nos pasa algo así; entonces, somos inocentes de lo que nos estaban culpando", dijo Elizabeth.

La denunciante es la joven mujer de 21 años de edad y ocho meses de embarazo que fue detenida junto con su esposo Marco Antonio, el jueves pasado y liberados hasta el viernes por la tarde; a quienes pusieron a disposición del Ministerio Público por los delitos de amenazas y portación de arma, respectivamente.

"Esperemos en Dios que ya se solucione todo esto y se aclaren las cosas y nos dejen de hostigar estos elementos", refirió la joven mujer al salir de presentar su denuncia en las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General del Estado en la región norte II. Lo anterior en referencia a que desde el día en que fueron liberados bajo el pago de una fianza, elementos de Fuerza Coahuila y unidades de la misma corporación permanecen afuera del domicilio o en los alrededores.

"Ya la puse y me dijeron que la iban a mandar a Saltillo. Y que si me seguían hostigando puedo venir otra vez a poner mis quejas, pero espero que no vuelva a suceder", precisó Elizabeth; quien reiteró que siguen teniendo miedo.

Dicha pareja fue detenida al salir del ejido Piedras Negras, cuando se dirigían a la cita médica de la joven mujer. Luego fueron llevados al Palacio de Justicia donde los acusaban de portación de arma y amenazas.

