El doblete 'es una ilusión que tenemos'

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREóN, COAH. - Tranquilo, sin acelerarse, pero tampoco descartando la posibilidad de conseguir un "doblete" que sería histórico, se mostró anoche Robert Dante Siboldi tras el triunfo de los Guerreros del Santos Laguna sobre los Gallos del Querétaro en los cuartos de final de la Copa MX.

En su análisis del partido de anoche en el estadio Corona, el estratega uruguayo admitió que Santos no mostró su mejor juego, pero aplaudió la efectividad y solidez.

"No fue nada fácil, Querétaro tiene buenos jugadores, intenta jugar bien al futbol, ellos se ven mejor cuando juegan de visitantes, nosotros aprovechamos la que tuvimos y pienso que después fue muy parejo, pudimos haberlo liquidado en contragolpe al último, pero no tuvimos la toma de decisión acertada. A veces no se puede jugar bonito como quisiéramos, pero intentamos ser efectivos y creo que el equipo lo fue", dijo.

Ante el buen paso que mantiene el equipo albiverde en Liga y Copa MX, Siboldi y sus muchachos llegan a vislumbrar la posibilidad de ganar ambos campeonatos, aunque sabe que deben ir partido a partido.

"Es una ilusión que tenemos, una posibilidad que está porque estamos trabajando bien, porque este equipo está funcionando y cada día se ve mejor, no dejamos de soñar, está la posibilidad y para eso nos preparamos, para eso entrenamos, para eso los muchachos dan su máximo esfuerzo en cada partido, para poder conseguir logros, hoy estamos encaminados en los dos torneos y hasta donde podamos lograrlo, vamos a seguir luchando para poder alcanzarlo", advirtió.

Tener a Jonathan Rodríguez anotando 3 goles en apenas 3 días, es una satisfacción para Siboldi y un aspecto que le brinda confianza en que cuenta con un plantel lo suficientemente completo para conseguir sus objetivos.

"Sin lugar a dudas que es muy motivante para él y para todo el equipo que siga haciendo goles, da tranquilidad de que el que juegue trata de hacer bien las cosas y estamos tranquilos en ese aspecto, de que está bien el equipo", sentenció.

El estratega uruguayo no despega los pies de la tierra, prefiere seguir mentalizado en que aún su equipo no ha levantado ningún trofeo y deben seguir trabajando para ello.

"Vamos bien, vamos caminando paso a paso y logrando ganar para seguir avanzando en los dos torneos, pero seguimos sin ganar nada", puntualizó.

Luis Fernando Tena mostró su descontento por quedar eliminado de la Copa MX, sin embargo, admitió que el torneo fue benéfico para los Gallos en términos generales.

Dolido, pero no del todo

En su análisis, Tena vio un juego muy parejo que cambió su rumbo gracias a la genialidad de Jonathan Rodríguez: "ellos anotan muy pronto con un golazo de Rodríguez y eso ya predispone el partido, Santos lo pudo manejar entonces mucho mejor, porque ya tenía la ventaja en el marcador y estuvo muy bien plantado para jugar al contragolpe, hay que reconocer que Santos se plantó bien ".

A pesar de la eliminación, Tena celebró las oportunidades que este torneo brinda a los jóvenes: "estamos dolidos por la derrota, porque además nuestro equipo se comporta muy bien fuera de casa, pero es verdad, hay mucha gente joven que se ha comportado muy bien en estos partidos".

El entrenador de los Guerreros, Robert Dante Siboldi, se mostró mesurado en sus declaraciones. (Jesús Galindo)

