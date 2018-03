Laguneros le apuestan al cine

ALDO MAGALLANES

El siglo de torreón

Los jóvenes laguneros están sedientos de trabajar, de demostrar que en la región se puede hacer lo que sea, en este caso, cine.

En la Comarca, existe una productora conformada por 25 chicos. Se trata de Sure Films, la cual se encuentra a punto de mostrar al público su más reciente cortometraje llamado Frecuencia.

José Pablo Montaña, Ian Elizalde, Andrés Guerrero y Luis Arteaga; actor, director, guionista y productor de dicho corto visitaron El Siglo de Torreón y el foro de SigloTV con el fin de invitar a la gente al estreno del corto que tendrá lugar hoy a las 20:00 horas en el Teatro Nazas.

"Es un cortometraje de ciencia ficción que muestra el fin de la historia de la humanidad en donde solo queda un niño solitario, mismo que tiene esperanzas y lucha por sobrevivir", externó Elizalde.

Ese infante es "Aaron", personaje a cargo de José Pablo, quien había destacado en el teatro local gracias a obras como Anita la huerfanita y Una familia de locos. Hizo casting en El Rey León de la CDMX y estuvo a punto de quedarse con el protagónico.

"Me gusta mucho cantar y actuar. Después de estar en diversos montajes me llegó la oportunidad de protagonizar Frecuencia. Doy vida a un niño luchador y cazador, a veces se siente muy solo. Desde que leí el guión me encantó la historia".

El productor Luis Arteaga externó que gracias al apoyo de varios patrocinadores lograron costear el cortometraje.

"El corto se ubica en un escenario futurista, crearlo fue todo un proceso. Afortunadamente varias empresas nos ayudaron. Tenemos dos objetivos primordiales que son reafirmar que podemos hacer buen cine en La Laguna y mostrar los sitios turísticos con los que contamos", comentó Luis.

Arteaga agregó que Sure Films ha hecho cinco cortometrajes hasta ahora, uno de ellos, Alicia, el cual se colocó como el mejor en la pasada edición del Festival Nacional de Cine de Torreón.

Por su parte, Ian Elizalde ha dirigido 14 de estos trabajos. El director invitó a todos los laguneros a que asistan a la premiere que se efectuará esta noche.

"La entrada es gratuita. Los esperamos en el Teatro Nazas a las 8:00 de la noche. Confiamos en que la historia será de su agrado", puntualizó.

EL SIGLO DE TORREÓN/ Ernesto Ramírez

¿De qué trata?

En un mundo desolado y afectado por una fuerte guerra nuclear, "Aaron" (un niño de 13 años) encuentra esperanza tras saber que no es el último ser humano en la tierra.

Ahora deberá emprender un viaje junto a Argos (su perro) que lo pondrá a prueba hasta encontrarse con esta extraña persona que le habla a través de la radio.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...