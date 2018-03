Sevilla elimina al Manchester United de la UCL

MANCHESTER, INGLATERRA.-

MANCHESTER, INGLATERRA







COMENTAR

Con un doblete del francés Wissam Ben Yedder, el Sevilla se quedó con el triunfo por 2-1 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y eliminó al Manchester United de la competición.

Tras igualar sin goles en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, los nervionenses salieron con una ligera ventaja para enfrentar la vuelta, pues cualquier triunfo o empate con anotaciones les daba el pase a la siguiente ronda de la competencia.

Fiel a su estilo de juego, el portugués José Mourinho no cambió su idea futbolística y no propuso nada ofensivamente durante la primera parte, pues a pesar de que necesitaba una victoria en el tiempo reglamentario para avanzar, decidió no arriesgar e incluso ceder por momentos la iniciativa al cuadro español.

Para la segunda parte, Mourinho decidió arriesgar un poco más mandando al campo al mediocampista francés Paul Pogba en lugar de Marouane Fellaini, a lo que el entrenador italiano, Vincenzo Montella, respondió con el ariete Wissam Ben Yedder por el atacante colombiano Luis Muriel a los 72 minutos.

A los dos minutos de haber ingresado al campo, Ben Yedder se hizo presente en el marcador cuando tras un servicio al área de Pablo Sarabia, el francés remató el esférico con la pierna derecha y mandó el balón al fondo de la portería defendida por David De Gea.

Al 78´, el ex delantero del Toulouse consiguió el segundo en su cuenta personal al rematar con la cabeza un servicio de Joaquín Correa tras un córner, y de esa forma sentenciar la eliminatoria en favor de su equipo.

Era el minuto 84, cuando Romelu Lukaku anotó el tanto de la honra para su equipo, con un zurdazo desde dentro del área para que el balón terminara en el fondo de las redes y pusiera el 2-1 definitivo en el marcador.

Con este resultado, el Manchester United queda eliminado de la Champions League luego de caer en casa, mientras que el Sevilla disputará los cuartos de final del certamen y conocerá a su rival el viernes una vez que se realice el sorteo de los cruces de la siguiente fase del torneo.





El francés Wissam Ben Yedder marcó los dos goles con los que Sevilla avanza a los cuartos de final de UEFA Champions League.

Etiquetas: Manchester UnitedSEVILLA CHAMPIONS LEAGUE

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...