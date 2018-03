Elogia Trump reporte republicano sobre la trama rusa

WASHINGTON, EU.-

Concluyó que no hubo colusión ni coordinación entre su campaña y Rusia

El presidente Donald Trump elogió este martes el borrador de un reporte republicano elaborado por la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que concluyó que no hubo colusión ni coordinación entre su campaña y Rusia. El mandatario agradeció al panel por su conclusión.

Después de un año de investigación en torno a la participación rusa durante las elecciones de 2016, el legislador Mike Conaway, republicano de Texas, anunció el lunes que la comisión terminó de entrevistar a testigos y que los republicanos ya completaron un reporte que dice que no hay evidencia de colusión. Se preveía que compartieran el documento por primera vez este martes más tarde.

Conaway es el republicano que encabeza la investigación de la Cámara de Representantes, una de varias pesquisas en torno a la presunta intromisión rusa en las elecciones presidenciales que ganó Trump.

Los hallazgos enfurecieron a los demócratas, quienes aseguran que los republicanos están protegiendo al presidente y apresurando la investigación, pero el informe alegró a Trump y este martes dijo a los reporteros que la Casa Blanca está "muy, muy feliz" con la conclusión del Partido Republicano.

"Fue una decisión poderosa que no deja duda y quiero agradecer a la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes", dijo Trump.

Conaway adelantó el lunes algunas de las conclusiones del reporte, pero dijo que no se conocerá el documento públicamente en su totalidad hasta que los demócratas lo revisen y la comunidad de inteligencia decida qué información puede hacerse pública, un proceso que podría tardar semanas. Se espera que los demócratas emitan un reporte por separado con conclusiones diferentes.

"No hallamos evidencia de colusión", dijo Conaway a los reporteros, indicando que quienes creen que sí la hubo están leyendo demasiadas novelas de espionaje. "Tal vez hallamos alguna mala decisión, reuniones inapropiadas, malas decisiones al aceptar encuentros, pero solo Tom Clancy, Vince Flynn o alguien más como ellos podría tomar esta serie de contactos inadvertidos o reuniones, o lo que fuera y convertirlos en una novela de ficción y espionaje", agregó el congresista.

Funcionarios del panel de inteligencia dijeron que pasaron cientos de horas revisando materiales sin editar usados por los servicios de espionaje y concluyeron que no se alcanzan los estándares apropiados para afirmar que se ayudó a Trump. Las fuentes hablaron con la condición de no dar su nombre porque no estaban autorizados a hablar del tema.





Dijo a los reporteros que la Casa Blanca está "muy, muy feliz" con la conclusión del Partido Republicano. (AP)

