Rusia podría estar detrás de ataque a exespía, dice Trump

El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que Rusia podría estar detrás del ataque químico en Reino Unido contra un exespía ruso, y por el cual ese gobierno ha dado a Moscú un ultimátum para que explique su presunto involucramiento.

“Voy a hablar hoy con (la primera ministra británica) Theresa May. Me suena a que sería Rusia, basado en toda la evidencia que tienen. No sé si ellos llegaron a la misma conclusión, pero ella me llamará hoy”, anunció el mandatario.

En una breve entrevista con reporteros en la Casa Blanca antes de volar para California a supervisar los prototipos del muro fronterizo, Trump pareció respaldar enteramente la denuncia hecha antes por May sobre el ataque contra el exespía ruso Sergei Skripal.

Hablando el lunes ante el parlamento británico, May dijo que estaba claro que Skripal y su hija Yulia, quienes se encuentran hospitalizados en condición crítica, “han sido envenenados con un agente nervioso militar del tipo desarrollado por Rusia”.

“Ellos creen que fue Rusia, y ciertamente tomaría esa conclusión como un hecho”, indicó el mandatario poco antes de abordar el helicóptero que lo llevó hasta la base militar de operación conjunta Andrews, en Maryland.

El hombre de 61 años de edad y la mujer de 33 se encuentran hospitalizados en estado grave, después de haber sido expuestos al agente nervioso el pasado 4 de marzo en la ciudad inglesa de Salisbury, sur de Inglaterra.

El incidente ha provocado una crisis diplomática entre Rusia y Reino Unido, que han llamado a sus respectivos embajadores a que aclaren el incidente, y se produjo casi 12 años después que otro exespía ruso, Aleksandr Litvinenko, murió tras un ataque con el químico Polonio 210, mientras se encontraba radicando en Londres.

La declaración del mandatario se apartó de la resistencia mostrada el lunes por la vocera presidencial, Sarah Sanders, para apuntar hacia Rusia, aunque dijo que la administración condenaba el ataque de manera total.

Skripal fue un militar ruso que fue condenado por la justicia de su país a 13 años de cárcel por “alta traición en forma de espionaje” por revelar al servicio de inteligencia británico, MI6, los nombres de agentes rusos trabajando de manera encubierta en Europa.

