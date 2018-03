Tras denuncia de violación, padres dan de baja alumnos

EL SIGLO DE TORREÓN

Al menos dos padres de familia, dieron de baja a sus hijos del un instituto educativo en Saltillo, esto luego que en días pasados un joven denunciara haber sido víctima de violación sexual por parte del subdirector del plantel, cuando era menor de edad.

El día de ayer el plantel llevó a cabo una reunión con padres de familia, para discutir sobre la denuncia presentada en días pasados.

No obstante, la Dirección del plantel educativo, se limitó a hablar en relación a los señalamientos de abuso sexual contra el subdirector, al mismo tiempo que aseguró que en tanto no sea resuelta su situación jurídica, éste no acudirá a laborar al plantel.

De acuerdo a Blanca Leticia Beltrán, directora del plantel y esposa del señalado, debido a que el proceso aún está en trámite, no se darán detalles al respecto, hasta en tanto los abogados, no lo consideren necesario.

"Por lo pronto nuestro abogado nos comenta que es necesario esperar que se hagan las averiguaciones pertinentes y no dar ningún dato para que se desahoguen pruebas", dijo.

Señaló que por el momento no se encuentra laborando el subdirector en el plantel, no obstante, evitó abundar en detalles.

Cabe destacar que durante la tarde de ayer dos padres de familia manifestaron haber dado de baja a sus hijos del plantel.

El joven de 27 años de edad, que denunció actos de violación por parte del subdirector del Instituto, acudió el día de ayer a la Delegación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) a ratificar la denuncia, por lo que ya fue abierta una carpeta de indagación.

Fue el pasado fin de semana que el joven denunció de forma pública los hechos que involucraron al subdirector, quien además es su tío político.

Reveló que fue cuando tenía 5 años que su familiar comenzó los abusos, los cuales no pararon hasta los 8 años de edad.

Indicó que pese a que denunciaron los hechos ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), esta no procedió. No obstante, la FGE abrió una carpeta para iniciar una indagación al respecto.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...