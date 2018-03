De Anda, a sacar a Chivas del precipicio

Agencias

GUADALAJARA, JAL. - Jorge Vergara, propietario del Rebaño Sagrado, estará bastante concentrado en Omnilife, empresa que -según reconoció el sábado- estuvo a punto de cerrar, de tirar la toalla, porque tenía muchos problemas, debido a un desfalco económico, pero siguió y ahora requerirá a alguien de confianza que le ayude a tomar determinaciones en Chivas, a estar cerca... y esa persona es su hijo Amaury.

El heredero ha estado muy cerca del equipo en los últimos meses, conociendo más aspectos, involucrándose en temas que antes conocía solamente por encima, y la primera determinación que tomó en lo deportivo para Chivas, fue la contratación de Francisco Gabriel de Anda como director deportivo de la institución.

En la baraja que tenían los rojiblancos para el puesto solamente había dos nombres: uno era el de Gabriel de Anda y el otro era el de Aldo de Nigris, quien perdió la carrera debido a que no tiene mucha experiencia, pero la puerta quedó abierta para un futuro. Benjamín Galindo, a quien el entrenador Matías Almeyda quería como asesor deportivo, no estuvo en la lista de candidatos de la directiva del Guadalajara.

Amaury, junto a su padre, se entrevistó con Gabriel de Anda, estudiaron su perfil, intercambiaron puntos de vista sobre la forma que ve el futbol, la toma de determinaciones y acordaron, un contrato, trabajar juntos para sacar al equipo de donde está.

La llegada del ex defensa central, cuya presentación oficial todavía no tiene fecha establecida, es para darle orden a muchos departamentos que están urgidos de atención, seguimiento, al tiempo que le quitarán presión -y de alguna manera control en otras áreas- al "Pelado", quien estará enfocado 100% en que el primer equipo funcione lo mejor posible. Cabe señalar que José Luis Higuera no tuvo nada que ver en esta determinación, pero sí estuvo presente en alguna de las charlas.

El director deportivo comenzará a ponerse al corriente en los temas que estarán bajo su mando, que son el primer plantel, el equipo femenil, las fuerzas básicas, el departamento de nutrición, médico, prensa y desarrollo humano.

El también mundialista en Corea del Sur-Japón 2002 estará pidiendo a Almeyda resultados, explicaciones de por qué ciertos movimientos deportivos, al tiempo que dará consejos, recomendaciones y al plantel lo estará metiendo en cintura, porque hay algunos casos que necesitan atención especial y cuanto antes.

Vergara mencionó que es cuestión de actitud la marcha del equipo en el Clausura 2018, así que Gabriel de Anda estará encargado de buscar ese cambio a la brevedad, porque la dirigencia tiene como meta que su equipo avance a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, torneo por el que mañana recibirá al Seattle Sounders, en la vuelta de los cuartos de final. El primer capítulo finalizó con victoria para el conjunto de la Major League Soccer (1-0).

Entre los temas importantes que deberá solucionar el nuevo directivo está la indisciplina que cometió el defensa central por izquierda Hedgardo Marín, a quien escuchará para saber cómo proceder, pues quiere conocer su versión de los hechos.

Las declaraciones hechas por Alan Pulido la semana pasada, en torno de que le hubiera gustado que llegaran refuerzos de mayor peso, son otro tema que tratará Francisco, pero siempre escuchando al jugador, para entender el fondo del por qué se expresó de esa manera tan sorpresiva.

Otro tema a resolver es buscar que Oswaldo Alanís tenga un buen final, que siga en la institución o se vaya, pero en buenos términos. El directivo se juntará con los tres jugadores antes citados a la brevedad posible, de manera individual. Estas charlas son primordiales en la agenda que se ha trazado.

Con Gabriel de Anda en la operación de la mayoría de los departamentos en el Guadalajara, comienza una nueva era en el redil, en la cual podremos ver el inicio de Amaury como directivo, porque -en un futuro- se quedaría con las riendas al 100% del equipo. Es por eso que su primera gran apuesta debe ofrecer resultados positivos.

Francisco Gabriel de Anda, en su etapa como comentarista, emitió declaraciones en contra de varios miembros del Guadalajara. (Archivo)

