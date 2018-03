Nunca olvida Torreón

ALDO MAGALLANES

Para la actriz Irma Dorantes ayer fue un día estupendo y es que volvió a Torreón, una ciudad que guarda en su corazón.

Quien fuera la última esposa de Pedro Infante presentó el lunes los programas de lectura ¿Quieres que lo lea otra vez? y Leo… Luego Existo en los teatros Isauro Martínez y Nazas, respectivamente.

Antes de ofrecer el primero, Dorantes habló con El Siglo de Torreón de su visita, de Infante y de su gran amiga María Elena Velasco "La India María". Ambas trabajaron en la cinta La hija de Moctezuma, que realizó Velasco antes de morir.

Hace muchas décadas, los artistas que se encontraban de moda gracias al cine o la música hacían gira por todo el país a través de caravanas, las cuales trajeron en muchas ocasiones a Dorantes.

"Vine muchas veces a Torreón, llegamos a estar en la Plaza de Toros. Esas caravanas las hacía un señor de apellido Vallejo, me acuerdo que una tarde me llamó y me dijo, 'Mija, vamos a Torreón', y yo le dije, 'Sí señor Vallejo, cuándo' y que me dice 'Mañana mija, la espero a las 8 de la mañana en el Aeropuerto'.

"Total, que le dije que sí y me llamó la atención que llegamos y la ciudad estaba tapizada de publicidad del evento. Yo pensaba en cómo le hacían para poner tanta publicidad si apenas un día antes en la tarde habían cerrado el elenco que iríamos. En fin, Torreón siempre nos trató de maravilla", comentó.

La actriz de filmes como Los tres tristes tigres, Dos alegres gavilanes y La mano de Dios externó que nunca le tocó trabajar en las caravanas con el intérprete de Amorcito corazón.

"Yo no trabajé cuando estuvimos casados. El año pasado le hice a Pedro una misa en la Basílica de Guadalupe con motivo de los 100 años de su natalicio. Si quieren saber más de cómo lo recuerdo, les recomiendo que lean el libro Así fue nuestro amor", dijo.

Irma extraña a María Elena Velasco, no lo puede ocultar. Con tan sólo escuchar su nombre su rostro se tornó melancólico. Ellas compartieron créditos en varias películas además de La hija de Moctezuma.

"Hicimos Las delicias del poder y Se equivocó la cigüeña. María Elena era un ser humano maravilloso. Era muy talentosa y le tenía un gran amor al arte. Ella misma llegó a escribir y dirigir sus películas, es más, muchas de sus cintas llegaron a generar más dinero que las de 'Cantinflas'", reveló.

Por otro lado, Dorantes dijo que leerle a niños y adultos es emocionante sobre todo porque su objetivo es inculcarles el hábito.

"A los niños les voy a leer Ver pasar los patos, en verdad que si un niño decide leer un libro después de mi participación, me daré por bien servida. A los adultos les voy a contar sonetos de Griselda Álvarez", expresó.

Irma Dorantes tenía que impartir ¿Quieres que te lo lea otra vez?, motivo por el que dio por terminada la charla no sin antes enviar un saludo a la gente de la Comarca.

"A toda mi gente de Torreón, de La Laguna les mando todo mi cariño. El fin de semana le estaba diciendo a mi amiga Ana Luisa Peluffo que vendría para acá y me dijo que les diera muchos besos y abrazos de su parte".

Lee a niños laguneros

La actriz Irma Dorantes presentó ayer el programa ¿Quieres que te lo lea otra vez? en el Teatro Isauro Martínez.

Ahí, Dorantes leyó fragmentos del libro Ver pasar los patos de Toño Malpica a partir de las 11:30 horas.

Acudieron alumnos de diversas escuelas como Buenaventura, Francisco Sarabia, Rosario Castellanos y Mijares.

Los infantes estuvieron atentos a la lectura de Irma. El mimo Ricardo Violante acompañó a la artista durante el evento.

